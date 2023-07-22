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«Жизнь собачья»: обустроена ли Тюмень для содержания домашних питомцев?

22 июля 2023, 01:23
Фото: nashgorod.ru
Тюменские собачники пожаловались на ужасное содержание площадок для выгула животных

Тюменские собачники пожаловались на ужасное содержание площадок для выгула животных

Условия для выгула собак в городе оставляют желать лучшего.
Сюжет
Тюмень

«В Тюмени негде гулять с собакой»

Тюменский собачники считают, что город очень плохо обустроен для их питомцев. Хотя, по данным сервиса 2GIS в Тюмени располагается более 150 площадок для выгула собак.

«Вы видели в каком они состоянии? Туда страшно идти с собакой. Они стоят для галочки, мол что-то есть, так что не выпендривайтесь. Но на самом деле хороших и безопасных для собак площадок в Тюмени не больше десятка», — считает тюменка, выгуливающая корги.
Фото: nashgorod.ru

Также почему-то в некоторых местах, где на карте указано наличие площадки для выгула собак, стоит футбольное поле с воротами или вовсе пустая опушка, а потому во многих дворах гуляют с собаками в общественных местах, но не из наглости, а от безысходности.

«Вот на нас постоянно ругаются, что мы гуляем там, где люди ходят. А куда нам идти? И почему из этого создают проблему? Если за своей собакой убирать, то я не вижу причин для запрета выгула в общественных местах. Но у нас власти принимают только запретительные меры в отношении собачников. Помочь нам никто не хочет», — говорит владелица пуделя.

Отметим, что сейчас в Тюменской области, согласно местным законам, до места выгула собака должна следовать в наморднике и на поводке.

Также собачники недовольны тем, что в большинство торговых центров и магазинов с собакой не пускают, также около этих ТЦ и ТРЦ нет зон, где можно было бы оставить питомца. Пока места для того, чтобы собака могла с комфортом и под крышей подождать хозяина, имеются только у ТРЦ «Остров». В остальных случаях, по словам собачников, приходится или избегать похода в магазин с питомцем или привязывать его на поводок к стойке для велосипедов.

«Площадки для выгула собак похожи на свинарники»

На многих площадках установлен только забор и один старенький и уже покосившийся барьер. Покрытие мало того что оставляет желать лучшего, часто его вовсе нет.

«За площадками никто не ухаживает. Причем я не про собачьи какашки, я про обычное содержание территории! Любой адекватный хозяин собаки должен за своим питомцем убирать, а ответственные должны содержать площадки в надлежащем виде. А у нас там полный треш», — считает мужчина, выгуливающий хаски.
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Фото: nashgorod.ru

Действительно, во многих, даже элитных районах города, площадки для выгула животных выглядят очень непрезентабельно. Заметно, что траву там не косят, трамплины и барьеры не чистят. Некоторые собачники рассказывают, что вовсе избегают специализированных площадок, так как уже имели неприятный опыт.

«Мой Макси носился по площадке и потом начал почему-то поджимать лапу. Я сначала вообще не поняла что произошло, но позже увидела, что у барьера отломана опора и острый обломок дерева торчит. Там-то он лапу и поранил. Мы ходить на площадку перестали, а этот „штык“ там все еще торчит», — говорит хозяйка лабрадора.
Фото: nashgorod.ru

«Больше пакетиков для собачьих дел»

Чаще всего жители микрорайонов не любят собачников за то, что их подопечные всюду оставляют свои «грязные следы». Однако в этом вопросе ссоры происходят и между владельцами собак. И пока тех, кто носит с собой пакетики, чтобы убрать за своим питомцем меньшинство.

«Я думаю, что это связано с отсутствием соответствующих рекомендаций и пропаганды. Я часто слышу что кто-то вовсе не знал, что нужно убирать „собачьи дела“. Людей эта информация шокирует. Думаю, что было бы неплохо рассказывать об этом, но не в строгой, а в более доброжелательной форме», — говорит девушка, выгуливающая самоеда.
Этот контейнер давно пустуетЭтот контейнер давно пустует
Этот контейнер давно пустует
Фото: nashgorod.ru

Даже на площадках для выгула собак во многих случаях не висят памятки о том, что хозяин должен всегда убирать за своим питомцем, чтобы территория оставалось чистой. Однако, по замечанию хозяйки пекинеса, уборка за питомцами убитые городские площадки не спасет. С ней согласны и другие собачники.

«В городе почти нигде не установлены штуки с пакетиками для какашек, а хотелось бы! Они есть только в новых районах, да то не во всех и только у определенных застройщиков, кто об этом подумал. А почему об этом не подумал город? Собаки ведь такие же жители Тюмени, как и мы», — говорит хозяйка мальтипу.
Фото: nashgorod.ru
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