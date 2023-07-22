«Жизнь собачья»: обустроена ли Тюмень для содержания домашних питомцев?

Также собачники недовольны тем, что в большинство торговых центров и магазинов с собакой не пускают, также около этих ТЦ и ТРЦ нет зон, где можно было бы оставить питомца. Пока места для того, чтобы собака могла с комфортом и под крышей подождать хозяина, имеются только у ТРЦ «Остров». В остальных случаях, по словам собачников, приходится или избегать похода в магазин с питомцем или привязывать его на поводок к стойке для велосипедов.