Велосипедист сбил пожилую тюменку около остановки «улица М. Горького» в Тюмени

Автор поста сообщила «Нашему городу», что прибытия бригады скорой медицинской помощи они не дождались и добрались до больницы самостоятельно. В настоящее время состояние пенсионерки становится все хуже. Комментарии от пресс-службы здравоохранения по Тюменской области ожидаются.