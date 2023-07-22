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Велосипедист сбил пожилую тюменку около остановки «улица М. Горького» в Тюмени

22 июля 2023, 15:18
Фото: 1MI
Велосипедист сбил пожилую женщину по адресу 50 лет Октября, 24 /1, сегодня в районе 17.00.
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ДТП

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» сообщила, что бабушка получила тяжёлую травму, а человек на велосипеде даже не остановился, чтобы оказать пожилому человеку хоть какую-то помощь.

«Вот одного понять не могу, у вас своих бабушек нет? Или это отсутствие сердобольности в 21 веке? Неужели остановиться и хотя бы поднять пожилого человека не возникало даже мысли???!
Еле дошла и вызвали скорую! Гематома размером с кулак… огромная шишка!» — возмутилась тюменка.

Автор поста сообщила «Нашему городу», что прибытия бригады скорой медицинской помощи они не дождались и добрались до больницы самостоятельно. В настоящее время состояние пенсионерки становится все хуже. Комментарии от пресс-службы здравоохранения по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский подросток на велосипеде сбил 8-летнего ребенка, который получил травму левой голени.

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#Велосипед#ДТП#Елена Чебоксарова#Велосипедист#Пенсионеры#Пострадавшие#Больница#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменцы
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