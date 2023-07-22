В Тюменской области растет число заболевших энтеровирусной инфекцией

По данным управления Роспотребнадзора, в большинстве случаев заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях, контактами с больными, имеющими симптомы данного заболевания. В связи с этим теперь при выявлении даже одного случая энтеровирусной инфекции в детсаду, группы закрывают на карантин. Ситуация находится на контроле санврачей.