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В Тюменской области растет число заболевших энтеровирусной инфекцией

22 июля 2023, 05:04
Фото: 1MI

Тюменские санврачи взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости энтеровирусом

В Тюменской области увеличился уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Большая часть заболевших — дети дошкольного возраста.
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Тюмень

По данным управления Роспотребнадзора, в большинстве случаев заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях, контактами с больными, имеющими симптомы данного заболевания. В связи с этим теперь при выявлении даже одного случая энтеровирусной инфекции в детсаду, группы закрывают на карантин. Ситуация находится на контроле санврачей.

Для того, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, напитки в фабричной упаковке, тщательно мыть фрукты и овощи.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики обнаружили у жителя Ишима большое количество глистов в кишечнике. 60-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в животе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Заболеваемость#Энтеровирусная инфекция#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюмень#Дети#Тюменская область
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