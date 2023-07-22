В Тюменской области растет число заболевших энтеровирусной инфекцией

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По данным управления Роспотребнадзора, в большинстве случаев заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях, контактами с больными, имеющими симптомы данного заболевания. В связи с этим теперь при выявлении даже одного случая энтеровирусной инфекции в детсаду, группы закрывают на карантин. Ситуация находится на контроле санврачей.
Для того, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, напитки в фабричной упаковке, тщательно мыть фрукты и овощи.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики обнаружили у жителя Ишима большое количество глистов в кишечнике. 60-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в животе.