В Тюменской области программа замены деревянных сельских школ реализуется по плану

«В новой школе будет просторно и уютно. Типовым проектом предусмотрен большой спортивный зал. Разумеется, оснастим образовательное учреждение современным оборудованием. Что касается региона в целом, за последние пять лет мы заменили восемь деревянных школ. В текущем году заменим еще пять — в Тобольском, Вагайском и Упоровском районах. В плане на 2024 год четыре школы — в Уватском, Ярковском и Вагайском районах», — сообщил губернатор.