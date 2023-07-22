В Тюменской области программа замены деревянных сельских школ реализуется по плану

Posted 22 июля, 13:13
Published 22 июля, 13:13
Modified Сегодня, 00:16
Updated Сегодня, 00:16
Губернатор осмотрел строящуюся в рамках программы школу на 50 мест в деревне Овсянникова. Ее планируется ввести в строй в конце этого года. В деревне сегодня больше ста детей, и население постоянно увеличивается, отметил он. При этом старая школа — ровесница муниципалитета, в этом году она тоже отмечает вековой юбилей.
«В новой школе будет просторно и уютно. Типовым проектом предусмотрен большой спортивный зал. Разумеется, оснастим образовательное учреждение современным оборудованием. Что касается региона в целом, за последние пять лет мы заменили восемь деревянных школ. В текущем году заменим еще пять — в Тобольском, Вагайском и Упоровском районах. В плане на 2024 год четыре школы — в Уватском, Ярковском и Вагайском районах», — сообщил губернатор.
Региональная программа замены деревянных сельских школ должна быть полностью выполнена в течение трех ближайших лет. Работа идет по плану, подчеркнул Александр Моор.
Продолжая осмотр социальных объектов в деревне Овсянникова, глава региона побывал во врачебной амбулатории, которая обслуживает 27 окрестных населенных пунктов. В 2021 году амбулатория переехала из помещения 1961 года постройки в новое модульное здание. Штат медучреждения полностью укомплектован, оно оснащено средствами связи, выходом в Интернет и санитарным автотранспортом.
В поселке Прииртышский губернатор высоко оценил туристический потенциал гастрономического фестиваля «Сибирский баурсак», который собрал более пяти тысяч гостей. В 2023 году он приурочен к 100-летию Тобольского района. Главное событие фестиваля — ставший уже традиционным конкурс по выпечке гигантских баурсаков.
На торжественном открытии фестиваля Александр Моор вручил жителям Тобольского района награды за добросовестный труд.