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В Тюмени забросили реконструкцию спортцентра из-за строительства вуза

22 июля 2023, 10:39
Фото: 2 ГИС
В Тюмени отложили на неопределенный срок благоустройство территории и капремонт здания Центра зимних видов спорта Тюменского госуниверситета.
Сюжет
Тюмень

Работы по реконструкции Центра должны были завершить еще три года назад, но из-за строительства нового корпуса ТюмГУ на Республики, 9, благоустройство пришлось перенести.

По словам сотрудников вуза, работы по реконструкции здания Центра зимних видов спорта и благоустройству прилегающей территории будут проведены после выделения соответствующего финансирования.

«В настоящий момент приоритетным является окончание строительства и ввод в эксплуатацию главного учебно-лабораторного корпуса», — сообщили 72.ру в пресс-службе ТюмГУ.
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Напомним, о строительстве нового корпуса ТюмГУ стало известно в феврале этого года. На работы из федерального бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей. В здании площадью более 33 тысяч квадратных метров, разместят учебные и лекционные аудитории, компьютерные классы, столовую и кафе, актовый зал. Здесь оборудуют подземные паркинг на 138 машиномест. По планам, новый корпус откроют в 2024 году.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ТюмГУ#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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