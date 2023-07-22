В Тюмени забросили реконструкцию спортцентра из-за строительства вуза

Напомним, о строительстве нового корпуса ТюмГУ стало известно в феврале этого года. На работы из федерального бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей. В здании площадью более 33 тысяч квадратных метров, разместят учебные и лекционные аудитории, компьютерные классы, столовую и кафе, актовый зал. Здесь оборудуют подземные паркинг на 138 машиномест. По планам, новый корпус откроют в 2024 году.