В Тюмени забросили реконструкцию спортцентра из-за строительства вуза

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Работы по реконструкции Центра должны были завершить еще три года назад, но из-за строительства нового корпуса ТюмГУ на Республики, 9, благоустройство пришлось перенести.
По словам сотрудников вуза, работы по реконструкции здания Центра зимних видов спорта и благоустройству прилегающей территории будут проведены после выделения соответствующего финансирования.
«В настоящий момент приоритетным является окончание строительства и ввод в эксплуатацию главного учебно-лабораторного корпуса», — сообщили 72.ру в пресс-службе ТюмГУ.
Напомним, о строительстве нового корпуса ТюмГУ стало известно в феврале этого года. На работы из федерального бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей. В здании площадью более 33 тысяч квадратных метров, разместят учебные и лекционные аудитории, компьютерные классы, столовую и кафе, актовый зал. Здесь оборудуют подземные паркинг на 138 машиномест. По планам, новый корпус откроют в 2024 году.