Тюменцам рассказали, где они могут забрать потерянные в ливень госномера

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Сообщения о потере появляются в социальной сети Вконтакте. Несколько номеров владельцы автомобилей могут забрать по адресу улица 30 лет Победы, 105 а, с 09:00 до 20:00, ежедневно, проинформировали в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте.
Ранее «Наш город» писал, что вечером 19 июля в областной столице прошёл сильный ливень. В результате затопило несколько улиц, домов, отключили свет в разных районах Тюмени, деревья упали на припаркованные автомобили, взлетели ценына такси, а в микрорайоне Восточный даже выпал град.