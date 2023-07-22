Тюменцам рассказали, где они могут забрать потерянные в ливень госномера

Сообщения о потере появляются в социальной сети Вконтакте. Несколько номеров владельцы автомобилей могут забрать по адресу улица 30 лет Победы, 105 а, с 09:00 до 20:00, ежедневно, проинформировали в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте.