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Тюменцам рассказали, где они могут забрать потерянные в ливень госномера

22 июля 2023, 17:52
Фото: 1MI
Во время дождей владельцы автомобилей в Тюмени потеряли немало госномеров.

Сообщения о потере появляются в социальной сети Вконтакте. Несколько номеров владельцы автомобилей могут забрать по адресу улица 30 лет Победы, 105 а, с 09:00 до 20:00, ежедневно, проинформировали в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте.

Ранее «Наш город» писал, что вечером 19 июля в областной столице прошёл сильный ливень. В результате затопило несколько улиц, домов, отключили свет в разных районах Тюмени, деревья упали на припаркованные автомобили, взлетели ценына такси, а в микрорайоне Восточный даже выпал град.

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#Елена Чебоксарова#Дождь#Ливень#Непогода#Происшествия#Общество#Тюменцы
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