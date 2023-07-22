nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

Тюменец снял сатирическую короткометражку о культуре отмены

22 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Сценарист из Тюмени Шамиль Агаев написал сценарий для короткометражки с участием звезды из сериала «Полицейский с Рублевки».
Сюжет
Тюмень

В съемках картины принял участие актер Роман Попов, игравший роль Мухича. Пару Роману Попову в кадре составил Илья Хвостиков, известный как голос Мартина Фримена, Шайи Лабафа и Джейми Фокса, а также недавно сыгравший вживую в сериале «Король и Шут».

Короткометражка является сатирой на культуру отмены, когда с людьми расторгают сотрудничество, бойкотируют или травят в социальных сетях за действия, совершенные годы, а то и десятки лет назад.

«Идея появилась пять лет назад, когда „охота на ведьм“ уже шла в полную силу. Каждую неделю появлялись новости о том, что кого-то уволили из сериала, с кем-то прекратили сотрудничество рекламодатели. И если изначально людей „отменяли“ за домогательства — что мне понятно, то в какой-то момент это стали делать уже просто за слова. Это уже казалось жутко несправедливым. В тот же момент я понял, что хочу сделать об этом короткометражку. Сценарий написал за пару дней, получилась история про телевизионного продюсера, который приходит на собеседование на телеканал, и поначалу всё идёт хорошо, но затем обнаруживаются записи о его проступках в детском саду. Камерная история, два главных героя, весь сюжет развивается по ходу собеседования», — рассказал Шамиль Агаев.

Фильм завоевал Специальный приз Международного кинофестиваля комедийных фильмов «Gelos», а также приз за лучший сценарий международного фестиваля короткометражного кино «КиноSTART».

Авторы также заключили контракт со студией «Свободное кино» на включение короткометражки в альманах «Москвичи!», который выйдет в прокат в следующем году.

В Тюмени на День города выступит группа «ЛЮБЭ»
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День города, 29 июля, жителям и гостям областной столицы покажут короткометражный фильм под названием «Чтобы не было холодно» и поиске смысла жизни.

Читайте также:
В Тюменской области растет число заболевших энтеровирусной инфекциейВ Тюменской области Героям РФ и их семьям хотят давать бесплатную землюВ Тюмени продают усадьбу в классическом стиле 18 века за 75 миллионов рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фильм#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат
Вчера, 06:18
«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области
Вчера, 01:00
«Я здесь технический директор»: молодой тюменец бросил все и уехал на Бали
Вчера, 18:31
«Жизнь собачья»: обустроена ли Тюмень для содержания домашних питомцев?
Сегодня, 01:23
Кто устроил в Тюмени «речную блокаду»?
Сегодня, 06:00
Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
Вчера, 08:06