Тюменец снял сатирическую короткометражку о культуре отмены

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В съемках картины принял участие актер Роман Попов, игравший роль Мухича. Пару Роману Попову в кадре составил Илья Хвостиков, известный как голос Мартина Фримена, Шайи Лабафа и Джейми Фокса, а также недавно сыгравший вживую в сериале «Король и Шут».
Короткометражка является сатирой на культуру отмены, когда с людьми расторгают сотрудничество, бойкотируют или травят в социальных сетях за действия, совершенные годы, а то и десятки лет назад.
«Идея появилась пять лет назад, когда „охота на ведьм“ уже шла в полную силу. Каждую неделю появлялись новости о том, что кого-то уволили из сериала, с кем-то прекратили сотрудничество рекламодатели. И если изначально людей „отменяли“ за домогательства — что мне понятно, то в какой-то момент это стали делать уже просто за слова. Это уже казалось жутко несправедливым. В тот же момент я понял, что хочу сделать об этом короткометражку. Сценарий написал за пару дней, получилась история про телевизионного продюсера, который приходит на собеседование на телеканал, и поначалу всё идёт хорошо, но затем обнаруживаются записи о его проступках в детском саду. Камерная история, два главных героя, весь сюжет развивается по ходу собеседования», — рассказал Шамиль Агаев.
Фильм завоевал Специальный приз Международного кинофестиваля комедийных фильмов «Gelos», а также приз за лучший сценарий международного фестиваля короткометражного кино «КиноSTART».
Авторы также заключили контракт со студией «Свободное кино» на включение короткометражки в альманах «Москвичи!», который выйдет в прокат в следующем году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День города, 29 июля, жителям и гостям областной столицы покажут короткометражный фильм под названием «Чтобы не было холодно» и поиске смысла жизни.