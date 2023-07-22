Тоболяки соревнуются в выпекании самого большого баурсака

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В этом году участники намерены побить рекорд 2022 года — тогда длина мучного изделия составила 76 сантиметров, а ширина 33 сантиметра.
Баурсак является традиционным блюдом казахской, башкирской, татарской кухонь и представляет из себя кусочки теста, жаренного в масле.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске в этом году испекли на праздник Масленицы блин-гигант. На его изготовление ялуторовчане потратили 3 тысяч яиц, 350 килограммов муки, 700 литров молока, 120 банок сметаны.