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Тоболяки соревнуются в выпекании самого большого баурсака

22 июля 2023, 10:17
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В Тобольском районе сегодня выпекают самый большой баурсак. Здесь проходит фестиваль «Сибирский баурсак», гостями которого стали сотни человек.
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Тюмень

В этом году участники намерены побить рекорд 2022 года — тогда длина мучного изделия составила 76 сантиметров, а ширина 33 сантиметра.

Баурсак является традиционным блюдом казахской, башкирской, татарской кухонь и представляет из себя кусочки теста, жаренного в масле.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске в этом году испекли на праздник Масленицы блин-гигант. На его изготовление ялуторовчане потратили 3 тысяч яиц, 350 килограммов муки, 700 литров молока, 120 банок сметаны.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фестивали#Тюмень#Тюменская область
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