Тоболяки соревнуются в выпекании самого большого баурсака

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске в этом году испекли на праздник Масленицы блин-гигант. На его изготовление ялуторовчане потратили 3 тысяч яиц, 350 килограммов муки, 700 литров молока, 120 банок сметаны.