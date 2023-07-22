Стоимость пшеницы подскочила в Тюменской области

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В среднем стоимость зерна увеличилась с полутора тысяч на 10 тысяч рублей. Одной из причин повышения цены также стали санкции.
Однако эксперты уверены, что рост цен на пшеницу не скажется на увеличении стоимости таких продуктов, как хлеб, макароны и другие. Руководитель «АРСИБ АРГО» Александр Надеин рассказал, что в настоящее время наша страна сотрудничает с Китаем, и это даёт надежду на улучшение ситуации, связанной с повышением стоимости пшеницы, передает издание «РБК Тюмень».
Ранее «Наш город» писал, что к середине июня аграрии Тюменской области засеяли пшеницей более 416 тысяч га.