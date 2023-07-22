Стоимость пшеницы подскочила в Тюменской области

Однако эксперты уверены, что рост цен на пшеницу не скажется на увеличении стоимости таких продуктов, как хлеб, макароны и другие. Руководитель «АРСИБ АРГО» Александр Надеин рассказал, что в настоящее время наша страна сотрудничает с Китаем, и это даёт надежду на улучшение ситуации, связанной с повышением стоимости пшеницы, передает издание «РБК Тюмень».