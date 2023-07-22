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Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

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Полуголые тюменки загорали прямо на детской площадке: что сказали горожане

22 июля 2023, 18:26
Фото: 1MI
Сегодня две жительницы Тюмени загорали в купальниках в районе пруда Школьный на детской площадке.

Сообщение об этом распространилось в социальных сетях.

Многие подписчики тюменских пабликов в комментариях ответили, что не видят в этом ничего плохого. Некоторые даже признались, что отдыхали в данном месте ещё до до того, как здесь появилась площадка для детей. Однако не всем понравилось, что на женщинах были надеты стринги.

Ранее «Наш город» писал, что два водоема в Тюменской области попали в список опасных: это озеро Липовое и пруд Войновский. Напомним, что этим летом тюменцам официально разрешено купаться в двендадцати местах.

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#Елена Чебоксарова#Пляж#Пляжи Тюмени#Лето#Жара#Общество#Тюменцы
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