Полуголые тюменки загорали прямо на детской площадке: что сказали горожане

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Сообщение об этом распространилось в социальных сетях.
Многие подписчики тюменских пабликов в комментариях ответили, что не видят в этом ничего плохого. Некоторые даже признались, что отдыхали в данном месте ещё до до того, как здесь появилась площадка для детей. Однако не всем понравилось, что на женщинах были надеты стринги.
Ранее «Наш город» писал, что два водоема в Тюменской области попали в список опасных: это озеро Липовое и пруд Войновский. Напомним, что этим летом тюменцам официально разрешено купаться в двендадцати местах.