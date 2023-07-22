Полуголые тюменки загорали прямо на детской площадке: что сказали горожане

Многие подписчики тюменских пабликов в комментариях ответили, что не видят в этом ничего плохого. Некоторые даже признались, что отдыхали в данном месте ещё до до того, как здесь появилась площадка для детей. Однако не всем понравилось, что на женщинах были надеты стринги.