Одной из секретных баз отдыха скоро не станет в Тюмени

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов рассказал, что компания «Мотострой- 11» должна за 3 месяца снести постройки на базе отдыха, которые были обнаружены сотрудниками ведомства, за свой счёт, передает издание 72.ру.
Руководитель департамента сообщил, что уберут дорогу, ведущую к озеру, а также кирпичный дом с хозпостройками. Такое решение было вынесено арбитражным судом.
Ранее «Наш город» писал, что из-за сильных дождей в Тюмени владельцы баз отдыха несут огромные убытки. Предприниматели отмечают, что ситуация сейчас хуже, чем во время пандемии коронавируса, которая была объявлена в 2020 году.