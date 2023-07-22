Одной из секретных баз отдыха скоро не станет в Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что из-за сильных дождей в Тюмени владельцы баз отдыха несут огромные убытки. Предприниматели отмечают, что ситуация сейчас хуже, чем во время пандемии коронавируса, которая была объявлена в 2020 году.