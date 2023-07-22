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Updated Сегодня, 18:25

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Одной из секретных баз отдыха скоро не станет в Тюмени

22 июля 2023, 17:33
Фото: 1MI
Филиал АО «Мотострой-11» обязан избавиться от базы отдыха, незаконно возведенной в урочище тюменского лесничества.

Директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов рассказал, что компания «Мотострой- 11» должна за 3 месяца снести постройки на базе отдыха, которые были обнаружены сотрудниками ведомства, за свой счёт, передает издание 72.ру.

Руководитель департамента сообщил, что уберут дорогу, ведущую к озеру, а также кирпичный дом с хозпостройками. Такое решение было вынесено арбитражным судом.

Ранее «Наш город» писал, что из-за сильных дождей в Тюмени владельцы баз отдыха несут огромные убытки. Предприниматели отмечают, что ситуация сейчас хуже, чем во время пандемии коронавируса, которая была объявлена в 2020 году.

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#Елена Чебоксарова#База отдыха#Снос#Законодательство#Общество#Тюменцы
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