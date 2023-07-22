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Корь, холера и лихорадка Западного Нила. Какая зараза проникла в Тюменскую область?

22 июля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Увеличение числа отказов от вакцинирования вызвало рост инфекционных заболеваний в России. В стране стали регистрировать случаи давно забытых кори, холеры, лихорадки Западного Нила.
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Тюмень

Сегодня в стране сложно найти регион, где не выявлено ни одного случая кори. В Тюмени с начала этого года было зарегистрировано 10 случаев заболевания данной инфекцией. Роспотребнадзор даже рекомендовал тюменским работодателям собрать данные об имеющихся прививках кори у сотрудников трудового коллектива, а непривитых сотрудников необходимо направить на вакцинацию.

С 1968 года СССР, а потом и Россия уверенно шли к полному искоренению кори, для этого в 1996 году была введена повторная вакцинация детей в возрасте 6 лет (первая прививка ставится в 12 месяцев). Это позволило снизить заболеваемость до 1,4 случая на 100 тысяч жителей уже к 2001 году.

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Однако в 2023 году корью заболело более 1000 человек в 44 регионах (за весь 2022 года было выявлено в 10 раз меньше заболеваний). В Пензенской области было выявлено 75 случаев, в Нижегородской области обнаружено 14 заболевших, в Курске — 70. Московская область пока не попадает в сводки новостей, но жители уже сталкиваются с объявлениями о случаях заболевания корью в их подъездах.

Не обходят стороной Россию и другие инфекции — в частности, холера. 20 июля в Тамбовской области госпитализировали сотрудника фабрики по пошиву одежды для армии. Он приехал из Индии, откуда привез холерные бактерии. На следующий день в больнице оказался еще один гражданин Индии. Он летел в том же самолете, что и первый заболевший.

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Выявление холерного возбудителя вынудило тамбовские власти установить запреты на купание и вылов рыбы в реках Цна и Лесная. Предстоит масштабная дезинфекция водопроводных сетей и очистных сооружений. Пока хлором не вытравят всю заразу, контролировать купание и вылов рыбы будут полицейские.

Холероподобный вибрион в начале июля был обнаружен и в ряде водоёмов Ростовской области. Данный регион в этом году вообще оказался неблагоприятным на инфекционные заболевания. 21 июля Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила в этом регионе. А у 13,9% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района обнаружили антитела к этому вирусу — люди уже переболели лихорадкой, пишут «Новые Известия».

Специалисты отмечают, что исправить ситуацию с ростом инфекционной заболеваемости в стране может только вакцинация населения. Однако в России сейчас принудительная вакцинация в России не практикуется. Поэтому остается только надеяться на сознательность граждан.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Инфекции#Инфекционная больница#Корь
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