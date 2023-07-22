Корь, холера и лихорадка Западного Нила. Какая зараза проникла в Тюменскую область?

Однако в 2023 году корью заболело более 1000 человек в 44 регионах (за весь 2022 года было выявлено в 10 раз меньше заболеваний). В Пензенской области было выявлено 75 случаев, в Нижегородской области обнаружено 14 заболевших, в Курске — 70. Московская область пока не попадает в сводки новостей, но жители уже сталкиваются с объявлениями о случаях заболевания корью в их подъездах.