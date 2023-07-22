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Published Сегодня, 16:24

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ДТП около села Муллаши в Тюменской области: мотоциклист получил серьёзные травмы

22 июля 2023, 16:24
Фото: 1MI
По предварительным данным, сегодня неподалеку от населённого пункта Муллаши столкнулись водитель легкового автомобиля «Нива» и мотоциклист.
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ДТП

В противопожарной службе Тюменской области появилась информация, что мотоциклист превысил скорость и ударил автомобиль. Сообщают, что водитель мотоцикла получил серьёзные травмы. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, противопожарной службы и врачи.

Официального комментария от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области пока не было.

Ранее «Наш город» писал, что по улице Ямской в Тюмени произошла трагедия. В результате ДТП погиб 51-летнтний водитель, лишённый прав.

Фото: ЧС Тюмень
Въезд в тюменское село Муллаши перекрыли
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Мотоциклы#Авария#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменцы
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