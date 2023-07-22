ДТП около села Муллаши в Тюменской области: мотоциклист получил серьёзные травмы

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В противопожарной службе Тюменской области появилась информация, что мотоциклист превысил скорость и ударил автомобиль. Сообщают, что водитель мотоцикла получил серьёзные травмы. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, противопожарной службы и врачи.
Официального комментария от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области пока не было.
Ранее «Наш город» писал, что по улице Ямской в Тюмени произошла трагедия. В результате ДТП погиб 51-летнтний водитель, лишённый прав.