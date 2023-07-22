ДТП около села Муллаши в Тюменской области: мотоциклист получил серьёзные травмы

В противопожарной службе Тюменской области появилась информация, что мотоциклист превысил скорость и ударил автомобиль. Сообщают, что водитель мотоцикла получил серьёзные травмы. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, противопожарной службы и врачи.