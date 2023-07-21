Жительницу Тюмени задержали при перевозке наркотиков, которые она собрала с кладбищ

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В преступном сговоре с жительницей Тюмени находился контролер, который приобрёл мефедрон массой не менее 24 кг. Наркотическое вещество крупного размера хранилось в тайниках на кладбищах Москвы, Химки, Домодедово.
Задание собрать наркотик поступило тюменке в феврале текущего года. Мефедрон нужно было доставить в Новосибирск. Поставленную задачу женщина выполнила. Второго марта такси, на котором она перевозила запрещенное вещество, остановили сотрудники региональной ГИБДД. Они обнаружили наркотики в сумках.
Тюменка обвиняется, в соответствии с частью 5 статьи 228 УК РФ. Её могут отправить в тюрьму на 15 лет, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец, перевозивший наркотики приятеля, был осужден за попытку дать взятку автоинспектору.