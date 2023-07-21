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Жительницу Тюмени задержали при перевозке наркотиков, которые она собрала с кладбищ

21 июля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Тайники с наркотиками, которые собрала тюменка, находились на кладбищах российской столицы.

В преступном сговоре с жительницей Тюмени находился контролер, который приобрёл мефедрон массой не менее 24 кг. Наркотическое вещество крупного размера хранилось в тайниках на кладбищах Москвы, Химки, Домодедово.

Задание собрать наркотик поступило тюменке в феврале текущего года. Мефедрон нужно было доставить в Новосибирск. Поставленную задачу женщина выполнила. Второго марта такси, на котором она перевозила запрещенное вещество, остановили сотрудники региональной ГИБДД. Они обнаружили наркотики в сумках.

Тюменка обвиняется, в соответствии с частью 5 статьи 228 УК РФ. Её могут отправить в тюрьму на 15 лет, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец, перевозивший наркотики приятеля, был осужден за попытку дать взятку автоинспектору.

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#Наркотики#Наказание#Правонарушение#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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