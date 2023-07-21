Жительницу Тюмени задержали при перевозке наркотиков, которые она собрала с кладбищ

Задание собрать наркотик поступило тюменке в феврале текущего года. Мефедрон нужно было доставить в Новосибирск. Поставленную задачу женщина выполнила. Второго марта такси, на котором она перевозила запрещенное вещество, остановили сотрудники региональной ГИБДД. Они обнаружили наркотики в сумках.