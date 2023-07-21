Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
После нашей публикации о жителях ЖК «Никольский», «Меридиан.Юг», «Ново-Комарово» и «Семья», которые не могут выехать из своих комплексов из-за отсутствия дорог, один из застройщиков все же решил пойти навстречу жителям.
«Начали строить дорогу к нашему дому, продлевают улицу Пушкина. Работы заказал, как нам сказали, наш застройщик — „Меридиан“. К другим домам пока ничего не прокладывают нового», — рассказала «Нашему городу» жительница ЖК «Меридиан.Юг».
Однако работы только начались и одну их серьезных проблем — «заезд-убийцу машин» пока не решили.
«Его сделали через бордюр, мы все начали ругаться — они его песком отсыпали, который дождями размывает. Еще пешком мы ходим по этой грязище, тротуары тоже ещё не сделаны никакие! Как и было — полтора километра по грязи идем до остановки пригородного автобуса, там всего пара маршрутов, и каждый из них раз в час», — отмечает тюменка.
Однако другие застройщики не спешат обеспечивать своих жильцов въездами. Напомним, что жилые комплексы располагаются в деревне Патрушева. Участок раздроблен сразу на нескольких застройщиков — «ЭНКО», «Меридиан», «ТДСК» и «Центр Девелопмент». Многие дома уже сданы в эксплуатацию.
Некоторые застройщики, в том числе «ЭНКО», одним из плюсов своего комплекса указывают удобную транспортную развязку и обещают, что до города жители смогут доехать за 15 минут. Однако о проблемах с выездом никто не говорит.
Отметим, что компания «ЭНКО», которая принадлежит Елене Низамовой, за 2022 года только увеличила свой доход. А потому деньги в компании точно есть. Однако на сегодняшний день кажется, что тратить их на создание обещанных условий для жильцов Низамова не планирует.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что управляющая компания, которая также принадлежит Низамовой не готова отдавать элитный дом в центре города другой УК, несмотря на жалобы жителей.