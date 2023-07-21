Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город

Отметим, что компания «ЭНКО», которая принадлежит Елене Низамовой, за 2022 года только увеличила свой доход. А потому деньги в компании точно есть. Однако на сегодняшний день кажется, что тратить их на создание обещанных условий для жильцов Низамова не планирует.