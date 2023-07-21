«Я здесь технический директор»: молодой тюменец бросил все и уехал на Бали

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
На Ютуб-канале «The Люди» вышел ролик про переезд россиян на остров Бали (Индонезия). Среди релокантов оказался тюменец.
«Я здесь технический директор, контролирую их работу», — сообщил Гриша в интервью проекту «The Люди».
Сейчас на острове он занимается строительством. У него в подчинении 60 человек, рабочие задачи приходится объяснять аж на трёх языках. Тюменец сообщил, что это была его самая первая в жизни поездка за границу. В Тюмени он работал на заводе и занимал «важную должность».
Он пробовал учить местный язык, но получалось плохо.
«Сначала по листочкам читал, потом программу пробовал, но это все не пошло. Самое простое — это ты приходишь, рабочий тебе что-то говорит. Вот он тебе сказал пять слов. Далее ты спрашивает, что это значит? Ребята ещё дали мне перечень базовых слов», — отметил тюменец Гриша в интервью проекту «The Люди».
Релоцироваться у него получилось, когда он продал квартиру и вложился в криптовалюты.
«У меня, если честно, даже не было мысли в голове уехать домой. Я не был готов проигрывать, я готов идти до конца», — отметил Гриша.
Когда у тюменцы закончились деньги, он пробовал на острове запустить свой блог. Рассчитывал на здешнюю публику, ел индонезийскую еду и смотрел реакцию местных. Один из роликов даже набрал 100 тысяч просмотров.
В какой-то момент тюменец разослал своё резюме по местным компаниям и его взяли на работу руководить индонезийцами на стройке. Это при том, что он не работал раньше в этой сфере и не знал язык. Сначала его взяли на испытательный срок и в течение месяца он неплохо себя зарекомендовал. Теперь собирается строить свой дом здесь.
«Выучил два языка, обучился новой профессии, стал экспертом. Суровые реалии меня воспитали», — сообщил Гриша в интервью проекту «The Люди».
Ранее «Наш город» сообщал, что я начале января секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак предлагает приложить максимум усилий, чтобы крупные специалисты и предприниматели вернулись в РФ. Но каждого из них рассматривать в индивидуальном порядке. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает повысить налоги всем уехавшим. Похоже Кремль заинтересован в возвращении релокантов. Причем в возвращении публичном именно тех, кто испугался, не понял, поддался стадному чувству.
Возможно, настроения людей, которые хотят переехать изначально затрагивают желание путешествовать по миру или следовать поговорке «хорошо там, где нас нет».