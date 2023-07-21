«Я здесь технический директор»: молодой тюменец бросил все и уехал на Бали

В какой-то момент тюменец разослал своё резюме по местным компаниям и его взяли на работу руководить индонезийцами на стройке. Это при том, что он не работал раньше в этой сфере и не знал язык. Сначала его взяли на испытательный срок и в течение месяца он неплохо себя зарекомендовал. Теперь собирается строить свой дом здесь.