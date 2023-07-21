Второй случай за два месяца: жителя Тюмени выбросили из окна 10 этажа

Трагедия произошла 1 июня этого года на чердаке дома по улице Демьяна Бедного. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил своего 31-летнего приятеля за обе ноги и выбросил в окно. От полученных травм последний скончался до приезда медиков.