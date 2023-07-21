Второй случай за два месяца: жителя Тюмени выбросили из окна 10 этажа

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Трагедия произошла 1 июня этого года на чердаке дома по улице Демьяна Бедного. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил своего 31-летнего приятеля за обе ноги и выбросил в окно. От полученных травм последний скончался до приезда медиков.
По информации Следственного комитета, обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время он находится в СИЗО. В ближайшее время состоится суд, на котором уголовное дело будет рассмотрено по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего жителя Новосибирска, который находясь в гостях у своего приятеля из Тюмени, убил его. Он выбросил 41-летнего хозяина квартиры с балкона 7 этажа. ЧП произошло 1 мая.