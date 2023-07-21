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Второй случай за два месяца: жителя Тюмени выбросили из окна 10 этажа

21 июля 2023, 06:45
Фото: Следственный комитет
39-летнего жителя Тюмени будут судить за убийство своего приятеля. Мужчина выбросил друга из окна десятого этажа.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла 1 июня этого года на чердаке дома по улице Демьяна Бедного. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил своего 31-летнего приятеля за обе ноги и выбросил в окно. От полученных травм последний скончался до приезда медиков.

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По информации Следственного комитета, обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время он находится в СИЗО. В ближайшее время состоится суд, на котором уголовное дело будет рассмотрено по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего жителя Новосибирска, который находясь в гостях у своего приятеля из Тюмени, убил его. Он выбросил 41-летнего хозяина квартиры с балкона 7 этажа. ЧП произошло 1 мая.

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