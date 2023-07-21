«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Госдуме предложили ввести штраф до 500 тысяч рублей за неявку граждан по мобилизации. Также штрафовать будут на 50 тысяч за неявку в военкомат по обычной повестке, на 20 тысяч за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы.
Тюменский юрист Роман Матвеев предполагает, что нововведения могут быть связаны с новой волной мобилизации.
«Проблема в том, что правительство и Госдума пытаются за короткое время ужесточить наказания для военнообязанных. Возможно это делается для того, чтобы в следующую волну мобилизации избежать проблем, которые были выявлены в ходе первой волны. Потому что много было жалоб от граждан, что у них некорректные данные были в военкомате, военкоматы жаловались в Генштаб часто, что люди не проживают по месту жительства. Я полагаю, что вносятся поправки именно из-за этого», — рассуждает Матвеев.
Он также читает, что поправки стали вынужденной мерой, чтобы стимулировать граждан. Так как в ходе первой волны мобилизации некоторые граждане по повестке не явились, но нормативно-правовых актов для привлечения их к ответственности не было.
«Я предположу, основываясь актуальной новостной повестке, что вторая волна мобилизации будет только после президентских выборов. Но это лишь домыслы. Разумеется нас никто не спросит и президент с министром обороны сами примут решение», — говорит юрист.
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