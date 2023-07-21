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«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат

21 июля 2023, 06:18
Фото: 1MI

Тюменский юрист рассказал зачем вводятся поправки о неявке по повестке

В Госдуме предлагают наказывать за неявку по мобилизации. Зачем?
Сюжет
Тюмень

В Госдуме предложили ввести штраф до 500 тысяч рублей за неявку граждан по мобилизации. Также штрафовать будут на 50 тысяч за неявку в военкомат по обычной повестке, на 20 тысяч за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы.

Тюменский юрист Роман Матвеев предполагает, что нововведения могут быть связаны с новой волной мобилизации.

«Проблема в том, что правительство и Госдума пытаются за короткое время ужесточить наказания для военнообязанных. Возможно это делается для того, чтобы в следующую волну мобилизации избежать проблем, которые были выявлены в ходе первой волны. Потому что много было жалоб от граждан, что у них некорректные данные были в военкомате, военкоматы жаловались в Генштаб часто, что люди не проживают по месту жительства. Я полагаю, что вносятся поправки именно из-за этого», — рассуждает Матвеев.
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Он также читает, что поправки стали вынужденной мерой, чтобы стимулировать граждан. Так как в ходе первой волны мобилизации некоторые граждане по повестке не явились, но нормативно-правовых актов для привлечения их к ответственности не было.

«Я предположу, основываясь актуальной новостной повестке, что вторая волна мобилизации будет только после президентских выборов. Но это лишь домыслы. Разумеется нас никто не спросит и президент с министром обороны сами примут решение», — говорит юрист.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что уклонисты от призыва в ВС РФ не смогут сдавать экзамены на права. Следить за теми, кто не пришел в военкомат надзорному органу поможет интегрированная база данных.

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