«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат

В Госдуме предложили ввести штраф до 500 тысяч рублей за неявку граждан по мобилизации. Также штрафовать будут на 50 тысяч за неявку в военкомат по обычной повестке, на 20 тысяч за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы.