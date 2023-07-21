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Врезался в дерево: в ночном ДТП в Тюмени погиб лишенный прав 51-летний водитель

21 июля 2023, 05:46
Фото: ГИБДД

В ночном ДТП в Тюмени погиб лишенный прав 51-летний водитель

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью в Тюмени.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД

На улице Ямской в дерево врезался автомобиль Ford. Автомобиль смяло как консервную банку. Находящий за рулем иномарки 51-летний мужчина скончался от полученных травм до прибытия медиков.

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель авто был лишен права управления транспортном за пьяное вождение в 2021 году. Водительское удостоверение в ГИБДД он не сдавал.

Обстоятельство произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе в ДТП погиб 18-летний водитель Nissan. Молодой человек врезался в опору ЛЭП. В результате удара иномарку практически разрезало пополам.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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