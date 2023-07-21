Врезался в дерево: в ночном ДТП в Тюмени погиб лишенный прав 51-летний водитель

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:51
На улице Ямской в дерево врезался автомобиль Ford. Автомобиль смяло как консервную банку. Находящий за рулем иномарки 51-летний мужчина скончался от полученных травм до прибытия медиков.
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель авто был лишен права управления транспортном за пьяное вождение в 2021 году. Водительское удостоверение в ГИБДД он не сдавал.
Обстоятельство произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе в ДТП погиб 18-летний водитель Nissan. Молодой человек врезался в опору ЛЭП. В результате удара иномарку практически разрезало пополам.