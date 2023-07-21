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В Тюменской области объявлено новое штормовое предупреждение

21 июля 2023, 05:25
Фото: Читатель "Нашего Города"
В Тюменской области вновь объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре.
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Тюмень

По данным метеорологов Гидрометцентра России, в течение дня на юге региона ожидаются грозы, туман, местами чрезвычайная пожарная опасность 5 класса по шкале Нестерова, усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +22….+27. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00.

В субботу, 22 июля, в Тюменской области ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью термометры покажут +11.+16, днем воздух прогреется до +21…+26.

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В воскресенье ночью температура воздуха составит +11….+16, осадки маловероятны. А вот в течение дня возможны грозы, усиление ветра до 16 метров в секунду. Термометры не поднимутся выше +20…+25.

По информации синоптиков Гисметео, последняя неделя июля ожидается теплой и сухой — дожди ожидаются лишь в среду, 26 июля, и воскресенье, 30 июля. Среднесуточная температура воздуха составит +15….+26.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернется 30-градусная жара. Метеорологи обещают жаркую погоду 28 июля и в начале августа.

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