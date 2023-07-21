В Тюменской области объявлено новое штормовое предупреждение

По данным метеорологов Гидрометцентра России, в течение дня на юге региона ожидаются грозы, туман, местами чрезвычайная пожарная опасность 5 класса по шкале Нестерова, усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +22….+27. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00.