В Тюменской области объявлено новое штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По данным метеорологов Гидрометцентра России, в течение дня на юге региона ожидаются грозы, туман, местами чрезвычайная пожарная опасность 5 класса по шкале Нестерова, усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +22….+27. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00.
В субботу, 22 июля, в Тюменской области ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью термометры покажут +11.+16, днем воздух прогреется до +21…+26.
В воскресенье ночью температура воздуха составит +11….+16, осадки маловероятны. А вот в течение дня возможны грозы, усиление ветра до 16 метров в секунду. Термометры не поднимутся выше +20…+25.
По информации синоптиков Гисметео, последняя неделя июля ожидается теплой и сухой — дожди ожидаются лишь в среду, 26 июля, и воскресенье, 30 июля. Среднесуточная температура воздуха составит +15….+26.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернется 30-градусная жара. Метеорологи обещают жаркую погоду 28 июля и в начале августа.