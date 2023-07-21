В Тюмени за 63 миллиона рублей продали старинный особняк в центре города

Итоги аукциона были подведены накануне. Новым владельцем дома купца Ядрышникова, а также девять нежилых строений и земельного участка под ними, стал предприниматель Егор Лохман. В ходе торгов он поднял начальную цену лота на 8 миллионов рублей — с 55 миллионов.