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В Тюмени за 63 миллиона рублей продали старинный особняк в центре города

21 июля 2023, 08:02
Фото: 2 ГИС
Тюменские власти продали за 63 миллиона рублей 120-летний особняк, расположенный в центре города.
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Тюмень

Итоги аукциона были подведены накануне. Новым владельцем дома купца Ядрышникова, а также девять нежилых строений и земельного участка под ними, стал предприниматель Егор Лохман. В ходе торгов он поднял начальную цену лота на 8 миллионов рублей — с 55 миллионов.

Бизнесмен является руководителем 6 организаций и учредителем 6 организаций, основными видами деятельности которых являются деятельность автомобильного грузового транспорта, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, деятельность охранных служб, в том числе частных. Часть компания зарегистрирована в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 350 миллионов рублей выставили РЦ «Жираф». Здание развлекательного центра пытаются продать с 2021 года. Тогда его продавали за 400 миллионов рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Торги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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