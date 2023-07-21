В Тюмени за 63 миллиона рублей продали старинный особняк в центре города

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Итоги аукциона были подведены накануне. Новым владельцем дома купца Ядрышникова, а также девять нежилых строений и земельного участка под ними, стал предприниматель Егор Лохман. В ходе торгов он поднял начальную цену лота на 8 миллионов рублей — с 55 миллионов.
Бизнесмен является руководителем 6 организаций и учредителем 6 организаций, основными видами деятельности которых являются деятельность автомобильного грузового транспорта, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, деятельность охранных служб, в том числе частных. Часть компания зарегистрирована в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 350 миллионов рублей выставили РЦ «Жираф». Здание развлекательного центра пытаются продать с 2021 года. Тогда его продавали за 400 миллионов рублей.