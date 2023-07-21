В Тюмени весь Московский тракт встал в огромную пробку

По данным 2ГИС, серьёзные затруднения на Тимофея Чаркова. Половина улицы стоит в пробке (в обоих направлениях). В час пик произошло 5 ДТП, несколько экипажей ДПС стоит на улицах Дружбы, Мальникайте.