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В Тюмени весь Московский тракт встал в огромную пробку

21 июля 2023, 13:01
Фото: 1MI
Огромная пробка на трассе Тюмень — Екатеринбург. Около областной столицы затор растянулся почти на 6 километров (Московский тракт).

Похожая ситуация и в южной части Объездной дороги Тюмени. Здесь пробка на 3,5 км.

По данным 2ГИС, серьёзные затруднения на Тимофея Чаркова. Половина улицы стоит в пробке (в обоих направлениях). В час пик произошло 5 ДТП, несколько экипажей ДПС стоит на улицах Дружбы, Мальникайте.

Ранее «наш город» отмечал, что вчера машины встали на улицах Закалужской, Федюнинского, Мельникайте. Тогда затор растянулся на 6 километров.

Крупная пробка возникла в южной части Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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