nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Изображение материала

В Тюмени построят глэмпинг-парк. Где и когда?

21 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Тюменские власти утвердили решение о застройке районе «Верхнеборский». К 2030 году здесь появится глэмпинг-парк.
Сюжет
Тюмень

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Тюмени.

«Предусмотрено размещение объектов для организации мест отдыха: жилых модулей глэмпинг-парка; административно-хозяйственных зданий и сооружения для обеспечения функционирования глэмпинг-парка», — указано в документе.
«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерино требуют от властей построить дорогу
Узнать подробнее

На территории глэмпинг-парка обустроят велосипедные и пешеходные дорожки, стоянку для автомобилей, разворотную площадку, административно-хозяйственные здания и объекты инфраструктуры. Все работы по строительству будут проведены в один этап.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2025 году построят два новых экоотеля с термальными источниками и SPA. Один из экооотелей начнет работать в 2024 году.

Читайте также:
Тюменским застройщикам не хватает земель для строительстваВ тюменском микрорайоне построят поликлинику и паркингНа 3 миллиарда дороже: Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 11 млрд
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Парк#Верхний Бор#Строительство
Подпишитесь
«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат
Сегодня, 06:18
«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области
Сегодня, 01:00
Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города
Вчера, 06:18
Ливень не помог: в Тюмени продолжает мелеть Тура
Сегодня, 04:58
«Совсем не жертва»: протестно голодающий тоболяк оказался злостным нарушителем ПДД
Сегодня, 03:47
Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
Сегодня, 08:06