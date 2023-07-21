В Тюмени построят глэмпинг-парк. Где и когда?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Тюмени.
«Предусмотрено размещение объектов для организации мест отдыха: жилых модулей глэмпинг-парка; административно-хозяйственных зданий и сооружения для обеспечения функционирования глэмпинг-парка», — указано в документе.
На территории глэмпинг-парка обустроят велосипедные и пешеходные дорожки, стоянку для автомобилей, разворотную площадку, административно-хозяйственные здания и объекты инфраструктуры. Все работы по строительству будут проведены в один этап.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2025 году построят два новых экоотеля с термальными источниками и SPA. Один из экооотелей начнет работать в 2024 году.