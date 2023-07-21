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В Тюмени ищут водителей на зарплату более 200 тысяч рублей

21 июля 2023, 07:47
Фото: 1MI
В ТОПе самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области находится вакансия водителя.

В списке требований к соискателям указывается наличие удостоверения с открытыми категориями для работы на спецтехнике C, D, E.

Опытным специалистам обещают достойную награду в размере до 210 тысяч рублей. В настоящее время тюменские работодатели находятся в поисках сотрудников, умеющих управлять легковым автотранспортом, самосвалами, вездеходами, грузовыми машинами. На сайте «Работа России» представлено более 170 таких вакансий. Водители нужны как в Тюмени, так и для работы вахтой, передают в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

Ранее «Наш город» писал, что высокую зарплату в Тюменской области также готовы предложить инженерам и программистам.

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#Водители#Вакансии#Зарплаты#Департамент труда и занятости населения#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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