В Тюмени ищут водителей на зарплату более 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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В списке требований к соискателям указывается наличие удостоверения с открытыми категориями для работы на спецтехнике C, D, E.
Опытным специалистам обещают достойную награду в размере до 210 тысяч рублей. В настоящее время тюменские работодатели находятся в поисках сотрудников, умеющих управлять легковым автотранспортом, самосвалами, вездеходами, грузовыми машинами. На сайте «Работа России» представлено более 170 таких вакансий. Водители нужны как в Тюмени, так и для работы вахтой, передают в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.
Ранее «Наш город» писал, что высокую зарплату в Тюменской области также готовы предложить инженерам и программистам.