В Тюмени ищут водителей на зарплату более 200 тысяч рублей

Опытным специалистам обещают достойную награду в размере до 210 тысяч рублей. В настоящее время тюменские работодатели находятся в поисках сотрудников, умеющих управлять легковым автотранспортом, самосвалами, вездеходами, грузовыми машинами. На сайте «Работа России» представлено более 170 таких вакансий. Водители нужны как в Тюмени, так и для работы вахтой, передают в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.