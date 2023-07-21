В Тюмени бизнесмены распродают большие рестораны

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На сайте «Авито» за последний месяц появилось 11 подобных предложений. Продается действующий прибыльный бизнес с широким ассортиментом блюд. В Тюмени появилось сразу три предложения купить рестораны площадью от 200 квадратных метров. Стоимость бизнеса оценивают в 4 — 15 млн рублей. Ещё неделю назад тюменцам предлагали купить 8 заведений общепита.
На улице Одесской, 9, предлагают купить ресторан за 15 млн рублей с ежемесячной выручкой 2,6 млн. Его площадь составляет 227 квадратных метров, он находится в престижном районе города. Арендная ставка на долгосрочный договор 350 000 в месяц. В центре Тюмени на улице Сургутской продаётся заведение, которое развивается более 4 лет. Его площадь составляет около 180 «квадратов», за него хотят получить 8 млн рублей.