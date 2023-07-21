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В Тюмени бизнесмены распродают большие рестораны

21 июля 2023, 12:07
Фото: Midjourney
В областной столице растёт предложение в сегменте ресторанов и кафе. Местные бизнесмены распродают бизнес.

На сайте «Авито» за последний месяц появилось 11 подобных предложений. Продается действующий прибыльный бизнес с широким ассортиментом блюд. В Тюмени появилось сразу три предложения купить рестораны площадью от 200 квадратных метров. Стоимость бизнеса оценивают в 4 — 15 млн рублей. Ещё неделю назад тюменцам предлагали купить 8 заведений общепита.

На улице Одесской, 9, предлагают купить ресторан за 15 млн рублей с ежемесячной выручкой 2,6 млн. Его площадь составляет 227 квадратных метров, он находится в престижном районе города. Арендная ставка на долгосрочный договор 350 000 в месяц. В центре Тюмени на улице Сургутской продаётся заведение, которое развивается более 4 лет. Его площадь составляет около 180 «квадратов», за него хотят получить 8 млн рублей.

В Тюмени бизнесмены распродают магазины разливных напитков и бары
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#Александр Мязин
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