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В Тобольске сотрудник «Транснефти» обокрал завод СИБУРа

21 июля 2023, 12:41
Фото: 1MI
Сотрудник АО «Транснефть-Сибирь» обокрал склад завода «Запсибнефтехим» компании СИБУР в Тобольске.

По данным Ура.ру, он вынес с предприятия имущество почти на 500 тысяч рублей. Мужчина втемную использовал двух своих коллег и воспользовался тем, что склад на заводе был не заперт. Он вынес ящик с инструментами, краскопульты, станок для обработки дерева.

«Работник подрядной организации — АО „Транснефть — Сибирь“, похитил из производственного хранилища ООО „Запсибнефтехим“ имущество на общую сумму 471 700 рублей», — отмечается в судебном акте по делу.

КПП он проехал на рабочей «Газели». По решению суда он получил год условно.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец украл поддон с мороженым на общую сумму 40 тысяч рублей. Ледяное лакомство мужчина продал, а деньги потратил.

В Тюменской области грузчик украл палету с мороженым на 40 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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