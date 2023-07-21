В Тобольске сотрудник «Транснефти» обокрал завод СИБУРа

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По данным Ура.ру, он вынес с предприятия имущество почти на 500 тысяч рублей. Мужчина втемную использовал двух своих коллег и воспользовался тем, что склад на заводе был не заперт. Он вынес ящик с инструментами, краскопульты, станок для обработки дерева.
«Работник подрядной организации — АО „Транснефть — Сибирь“, похитил из производственного хранилища ООО „Запсибнефтехим“ имущество на общую сумму 471 700 рублей», — отмечается в судебном акте по делу.
КПП он проехал на рабочей «Газели». По решению суда он получил год условно.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец украл поддон с мороженым на общую сумму 40 тысяч рублей. Ледяное лакомство мужчина продал, а деньги потратил.