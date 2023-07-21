В Тобольске сотрудник «Транснефти» обокрал завод СИБУРа

По данным Ура.ру, он вынес с предприятия имущество почти на 500 тысяч рублей. Мужчина втемную использовал двух своих коллег и воспользовался тем, что склад на заводе был не заперт. Он вынес ящик с инструментами, краскопульты, станок для обработки дерева.