Уральские предприниматели работают с тюменским вторсырьем

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В состав твердых коммунальных отходов входит большое количество полезных материалов, которые можно и нужно использовать повторно. Это касается не только пластика, стекла, но также консервных и алюминиевых банок. Ежегодный объем металлической тары на российском рынке оценивается приблизительно в 2-3 млрд штук. В нее упакованы напитки, овощные, рыбные, мясные блюда и другие продукты.
В природе жестяные и алюминиевые банки, как и другие металлические отходы, не разлагаются в полной мере: они окисляются и распадаются на мельчайшие фрагменты от 10 до 500 лет, выделяя вредные вещества.
В промышленных масштабах, необходимых переработчикам, эти виды вторсырья заготавливают только на мусоросортировочных заводах. И именно здесь у двух типов банки, алюминиевой и жестяной, начинается свой самостоятельный путь в переработку. Технологии похожи, но отличаются температурные режимы: в общей массе отходов металлы не только смешаны, но и загрязнены. Их необходимо рассортировать и подготовить к новому использованию в производстве.
Жесть — не просто железо. В отличие от последнего, жесть состоит из неоднородного состава: это холоднокатаная отожженная листовая сталь с нанесенными защитным слоем из олова или со специальными покрытиями, например, лаком. Поэтому сложная структура вещества накладывает дополнительные требования к технологии её переработки.
Одной из компаний, работающих с отобранной на мусоросортировочных заводах Тюменской области пищевой жестью, является свердловское предприятие ООО «Втор-элемент». Здесь есть отдельный участок, на котором жестяные консервные банки готовят для крупных металлургических производств.
Наше предприятие является многопрофильной площадкой по работе с металлическим вторсырьем. С примесями и лаковыми слоями жесть будет не пригодна для вторичного использования. Поэтому для правильной подготовки пищевой жести мы используем дробилку и пиролизную печь, где при температуре около 750 градусов ее «отжигают» от примесей и получают исходное качество листовой стали. Именно в таком состоянии сырьё готовы принимать металлурги, — пояснил директор ООО «Втор-элемент» Виталий Сметанин.