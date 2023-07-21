nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Изображение материала

Уральские предприниматели работают с тюменским вторсырьем

21 июля 2023, 07:00
Фото: ООО «ТЭО»
На мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме настроен многоэтапный процесс отделения металлов от других видов материалов. После профессиональной сортировки алюминиевая и жестяная упаковка, отбираемая в нашем регионе из твердых коммунальных отходов, возвращается в оборот.

В состав твердых коммунальных отходов входит большое количество полезных материалов, которые можно и нужно использовать повторно. Это касается не только пластика, стекла, но также консервных и алюминиевых банок. Ежегодный объем металлической тары на российском рынке оценивается приблизительно в 2-3 млрд штук. В нее упакованы напитки, овощные, рыбные, мясные блюда и другие продукты.
В природе жестяные и алюминиевые банки, как и другие металлические отходы, не разлагаются в полной мере: они окисляются и распадаются на мельчайшие фрагменты от 10 до 500 лет, выделяя вредные вещества.

В промышленных масштабах, необходимых переработчикам, эти виды вторсырья заготавливают только на мусоросортировочных заводах. И именно здесь у двух типов банки, алюминиевой и жестяной, начинается свой самостоятельный путь в переработку. Технологии похожи, но отличаются температурные режимы: в общей массе отходов металлы не только смешаны, но и загрязнены. Их необходимо рассортировать и подготовить к новому использованию в производстве.

Жесть — не просто железо. В отличие от последнего, жесть состоит из неоднородного состава: это холоднокатаная отожженная листовая сталь с нанесенными защитным слоем из олова или со специальными покрытиями, например, лаком. Поэтому сложная структура вещества накладывает дополнительные требования к технологии её переработки.

Фото: ООО «ТЭО»

Одной из компаний, работающих с отобранной на мусоросортировочных заводах Тюменской области пищевой жестью, является свердловское предприятие ООО «Втор-элемент». Здесь есть отдельный участок, на котором жестяные консервные банки готовят для крупных металлургических производств.

Наше предприятие является многопрофильной площадкой по работе с металлическим вторсырьем. С примесями и лаковыми слоями жесть будет не пригодна для вторичного использования. Поэтому для правильной подготовки пищевой жести мы используем дробилку и пиролизную печь, где при температуре около 750 градусов ее «отжигают» от примесей и получают исходное качество листовой стали. Именно в таком состоянии сырьё готовы принимать металлурги, — пояснил директор ООО «Втор-элемент» Виталий Сметанин.
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Экология#ООО "ТЭО"#Мусоросортировочный завод
Подпишитесь
«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат
Сегодня, 06:18
«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области
Сегодня, 01:00
Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города
Вчера, 06:18
Ливень не помог: в Тюмени продолжает мелеть Тура
Сегодня, 04:58
«Совсем не жертва»: протестно голодающий тоболяк оказался злостным нарушителем ПДД
Сегодня, 03:47
Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
Сегодня, 08:06