Уральские предприниматели работают с тюменским вторсырьем

В состав твердых коммунальных отходов входит большое количество полезных материалов, которые можно и нужно использовать повторно. Это касается не только пластика, стекла, но также консервных и алюминиевых банок. Ежегодный объем металлической тары на российском рынке оценивается приблизительно в 2-3 млрд штук. В нее упакованы напитки, овощные, рыбные, мясные блюда и другие продукты.

В природе жестяные и алюминиевые банки, как и другие металлические отходы, не разлагаются в полной мере: они окисляются и распадаются на мельчайшие фрагменты от 10 до 500 лет, выделяя вредные вещества.