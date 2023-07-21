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Тюменцы спасли собаку и двух котов, которые больше недели были заперты в квартире

21 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
Тюменские волонтеры группы «КОТиПЁС» спасли собаку и двух котов, которые оказались заперты в квартире. Животные провели без еды и воды порядка 10 дней.
Сюжет
Тюмень
Видео: КОТиПЁС

По словам добровольца группы Тамары Назаровой, об инциденте волонтерам сообщили соседи. Они пояснили, что ранее в квартире жила женщина с детьми, но она умерла. Детей забрали родственники, а животных оставили.

«Собаку уже еле слышно, подвывает и хрипит. Звонили в полицию, участковому. Никакой реакции. Очень жалко животных, умрут от голода и обезвоживания», — сообщили неравнодушные тюменцы.

Волонтеры немедленно выехали на место ЧП. По словам Тамары Назаровой, животные оказались живы, но в ужасном состоянии, особенно собака Альба.

«Сегодня Альба была на рентгене, очень плохо дышит с хрипами. Отёк гортани. Рентгенологическая картина в области глотки, визуализируется отёк мягких тканей, признаки ларингита и фарингита. Рентгенологическая картина соответствует обструктивному бронхиту», — сообщила Тамара Назарова.

В настоящее время животные находятся в ветклинике, проходят обследование и лечение. В воскресенье Альбу планируют отвезти к грумеру, чтобы привести в порядок ее шерсть.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Нариманово неизвестные закопали живую собаку. Животное спасли неравнодушные граждане. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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