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Тюменскую областную больницу обновили по решению Александра Моора

21 июля 2023, 14:46
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменскую ОКБ N 2 обновили: в травматологическом операционном блоке провели перепланировку и установку нового операционного и рентгеновского оборудования.

Соответствующее решение принял губернатор ещё в конце прошлого года.

Руководитель травматологического операционного блока Алексей Базаров сообщил, что теперь блок рассчитан на 7 хирургических столов. Благодаря обновлённому оборудованию ежедневно можно проводить более 30 операций.

В настоящее время пациенты медучреждения уже получают квалифицированную помощь врачей по травматологическому профилю, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти собираются потратить 8 млрд рублей на строительство приемно-диагностического комплекса ОКБ N 2 в Тюмени.

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#Елена Чебоксарова#ОКБ №2#Пациенты#Александр Моор#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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