Тюменскую областную больницу обновили по решению Александра Моора

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Соответствующее решение принял губернатор ещё в конце прошлого года.
Руководитель травматологического операционного блока Алексей Базаров сообщил, что теперь блок рассчитан на 7 хирургических столов. Благодаря обновлённому оборудованию ежедневно можно проводить более 30 операций.
В настоящее время пациенты медучреждения уже получают квалифицированную помощь врачей по травматологическому профилю, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти собираются потратить 8 млрд рублей на строительство приемно-диагностического комплекса ОКБ N 2 в Тюмени.