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Тюменского слесаря затянуло в ленточный конвейер на бетонном заводе

21 июля 2023, 01:36
Фото: 1MI
Сотрудник тюменского завода по производству товарного бетона заработал множественные травмы во время работы в ночную смену.

Слесарь-сварщик занимался устранением неполадки на ленточном конвейере, в который его впоследствии и затянуло. Мужчина заработал травмы грудной клетки. Данный инцидент произошёл 13 апреля 2023 года.

В настоящее время руководство предприятия привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе региональной госинспекции труда. Как было установлено сотрудниками ведомства, несчастный случай произошел из-за того, что у работника не было средств индивидуальной защиты, а работодатель не проконтролировал это и допустил к ленточному конвейеру слесаря без надлежащего обучения по охране труда.

Ранее «Наш город» писал, что на заводе СИБУРа в июле случился пожар. Рабочих успели вывести из здания.

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#Елена Чебоксарова#Завод#Травматизм#Рабочие#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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