Тюменского слесаря затянуло в ленточный конвейер на бетонном заводе

В настоящее время руководство предприятия привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе региональной госинспекции труда. Как было установлено сотрудниками ведомства, несчастный случай произошел из-за того, что у работника не было средств индивидуальной защиты, а работодатель не проконтролировал это и допустил к ленточному конвейеру слесаря без надлежащего обучения по охране труда.