Тюменских депутатов будет оберегать вооруженная охрана за 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По данным лота № 0167200003423004833, всю сумму потратят на депутатов в 2024 и 2025 году. В документации на сайте Госзакупки указано, что охрана должна быть вооружена, в здании областной думы установят металодетектор. Заявки принимаются до седьмого августа.
Тендер проводит Управление госзакупок Тюменской области.
Стоит отметить, что в октябре 2022 года «Наш город» сообщал о подобном электронном аукционе. Тогда охрана основных зданий тюменских властей оценивалась почти в 60 млн рублей. Вооруженные люди работают в 8 административных зданиях Тюмени по адресам: Водопроводная, д. 35; Свердлова, д. 5 корп.1; Володарского, д. 45; Малыгина, д. 48; Советская, д. 61; Первомайская, д. 34/1 и Республики, д. 24.