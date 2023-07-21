Тюменских депутатов будет оберегать вооруженная охрана за 20 миллионов рублей

По данным лота № 0167200003423004833, всю сумму потратят на депутатов в 2024 и 2025 году. В документации на сайте Госзакупки указано, что охрана должна быть вооружена, в здании областной думы установят металодетектор. Заявки принимаются до седьмого августа.