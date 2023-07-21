Тюменские школы готовы к учебному году только на 79%

Ранее «Наш город» отмечал, что жители деревни Падерино просят построить дороги. Здесь находятся земли ИЖС для многодетных семей, дети не могут добраться в школу и детсад. Местные жители обратились к властям через соцсети. По местным грунтовым дорогам не могут проехать специальные службы (пожарные МЧС и скорая помощь).