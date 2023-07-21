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Тюменские школы готовы к учебному году только на 79%

21 июля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Тюменские школы будут готовы уже к 16 августа. В текущем году в первый класс идут 26,5 тысячи местных ребят.
«Подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний идет по графику. В 79% школ уже проведены необходимые работы», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.

К 1 сентября все строительно-монтажные работы будут завершены.

Ранее «Наш город» отмечал, что жители деревни Падерино просят построить дороги. Здесь находятся земли ИЖС для многодетных семей, дети не могут добраться в школу и детсад. Местные жители обратились к властям через соцсети. По местным грунтовым дорогам не могут проехать специальные службы (пожарные МЧС и скорая помощь).

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы
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