Тюменец поймал огромного леща в обмелевшей Туре

Ранее «Наш город» сообщал, что река Тура продолжает мелеть. Ливневые дожди в Тюмени не оказали существенного влияния на уровень воды. За последние сутки он повысился всего на 4 сантиметра. С июня из-за обмеления главной реки Тюмени действует режим повышенной готовности.