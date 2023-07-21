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Тюменец поймал огромного леща в обмелевшей Туре

21 июля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Тюменец Даня Васильев смог поймать огромного леща в реке Тура. Он рыбачил в Тюмени.
Фото: Скрин видео Даня Васильев

По его словам вес его составил около 4 кг. Рыбаки предполагают, что большому улову поспособствовало обмеление реки Тура.

«Отпусти ее там и без того проблемы у природу», — заметил тюменец Анатолий Б.
«Мы их в детстве на закидушки ловили и собакам скармливали. С детства рыбу не ем, воняет», — сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень Антон О.

Ранее «Наш город» сообщал, что река Тура продолжает мелеть. Ливневые дожди в Тюмени не оказали существенного влияния на уровень воды. За последние сутки он повысился всего на 4 сантиметра. С июня из-за обмеления главной реки Тюмени действует режим повышенной готовности.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Зоны отдыха
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