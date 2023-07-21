Тюменец поймал огромного леща в обмелевшей Туре

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По его словам вес его составил около 4 кг. Рыбаки предполагают, что большому улову поспособствовало обмеление реки Тура.
«Отпусти ее там и без того проблемы у природу», — заметил тюменец Анатолий Б.
«Мы их в детстве на закидушки ловили и собакам скармливали. С детства рыбу не ем, воняет», — сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень Антон О.
Ранее «Наш город» сообщал, что река Тура продолжает мелеть. Ливневые дожди в Тюмени не оказали существенного влияния на уровень воды. За последние сутки он повысился всего на 4 сантиметра. С июня из-за обмеления главной реки Тюмени действует режим повышенной готовности.