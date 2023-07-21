«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области

Дело в том, что чаще всего наиболее аварийными, по результатам рейтингов, становятся самые доступные машины, которые чаще покупают. Так можно сказать, что Porsche Panamera для Тюменской области является наиболее безопасным, но это не будет объективной оценкой. Такого автомобиля в городе скорее всего вовсе нет.