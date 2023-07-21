«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области

Posted Сегодня, 01:00
Published Сегодня, 01:00
Modified Сегодня, 01:00
Updated Сегодня, 01:00
В ГИБДД по Тюменской области по запросу «Нашего города» рассказали о 5 самых аварийных местах Тюмени. Ими оказались перекрестки, где далеко не все водители соблюдают правила очередности проезда.
Так на Тобольском тракте, в районе его пересечения с улицей Дальней в этом году произошло уже 5 ДТП.
«В результате этих происшествий, 1 человек погиб, а 4 были ранены. Дважды здесь был допущен наезд на пешехода, дважды произошли автостолкновения и один раз на этом участке упал пассажир автобуса», — рассказала «Нашему городу» руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
Другим опасным участком стал перекресток улиц Мельникайте и 50 лет Октября с кольцевым движением. Здесь зафиксировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Один раз здесь был сбит пешеход.
Опасным считается и перекресток улиц Щербакова и Газовиков, где в 4 ДТП пострадали 7 человек.
Но самым опасным, учитывая последствия, можно назвать пересечение улиц Андрея Бушуева и Андрея Бушуева, здесь в 4 происшествиях 9 человека получили травмы, 4 человека погибли.
Тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев отмечает, что основная проблема тюменских водителей — отсутствие культуры на дороге и слабые навыки вождения.
«У нас водители очень гордые, в большинстве своем они не готовы кого-то куда-то пропускать даже, если этого требуют правила. Кто-то куда-то спешит, кто-то просто устал. И из-за этой безалаберности и эгоизма происходят страшные аварии. Также не каждый водитель может правильно себя повести в критической ситуации, которая близится к аварийной», — говорит тренер.
Он также подчеркивает, что перекресток — это всегда непростой участок дороги. А потому ваше поведение на нем должно быть максимально предсказуемым.
Перед покупкой автомобиля водители серьезно подходят к вопросу безопасности. Причем это касается не только безопасности кошелька при ремонте, но и показателя аварийности. Однако составить объективный рейтинг марок и моделей, которые чаще всего попадают в аварии, проблематично.
«А кто его может составить? Страховщики — нет, продавцы — нет, сотрудники ГИБДД — нет! Проблема с том, что мы сейчас можем сказать, что в ДТП чаще всего попадает Hyundai Solaris, однако это не будет связано с характеристиками машины, это объясняется ее популярностью», — рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров.
Дело в том, что чаще всего наиболее аварийными, по результатам рейтингов, становятся самые доступные машины, которые чаще покупают. Так можно сказать, что Porsche Panamera для Тюменской области является наиболее безопасным, но это не будет объективной оценкой. Такого автомобиля в городе скорее всего вовсе нет.
«Также нужно учитывать то для чего используется машина. В рейтинг могут попасть Volkswagen Polo, Kia Rio или Reno Logan., но не потому что это ненадежные машины, а потому что на них чаще всего ездят таксисты, которые работают. сутками, что увеличивает износ», — объясняет эксперт.
По мнению аналитика, наиболее ненадежными авто можно считать машины марок «BMW», «Mercedes» и «Land Rover». С этим рейтингом согласен и автомеханик тюменского сервиса Анатолий Велижанин. Он подтверждает, что на модели этих производителей жалуются чаще, если рассматривать каждый автомобиль в отдельности.
«Что я имею ввиду — один водитель конкретного „мерса“ к нам за полгода приезжает три раза. А один водитель конкретного „логана“ один раз в год. Хотя статистически „логаны“ у нас появляются чаще — они популярнее», — объясняет мастер.
Также он отметил, что ремонт машины марки Mercedes обходится значительно дороже.
«Там на деньги за ремонт можно новый „логан“ взять», — шутит мужчина.
Однако в вопросе самого надежного автомобиля мнения экспертов разошлись. Велижанин считает, что под это описание подходит Toyota, а Нестеров предпочел Hyundai. Но оба специалиста отметили, что выбирать автомобиль необходимо из специфики его использования и бюджета, который вы готовы выделить на ремонт.
Но на любом автомобиле и на любом участке дороги водителям важно осознавать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения. Ибо даже на самой безопасной машине, проезжая по самой тихой улице, можно стать пострадавшим в смертельном ДТП.