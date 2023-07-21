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«Совсем не жертва»: протестно голодающий тоболяк оказался злостным нарушителем ПДД

21 июля 2023, 03:47
Фото: 1MI

Приставы рассказали почему изъяли автомобиль у тоболяка, объявившего голодовку

Мужчина протестует и не ест уже более 5 дней, но есть ли в этом смысл?

Вчера соцсети облетела новость о жителе Тобольска, который отказался от еды в качестве протеста против изъятия автомобиля. Голодающий вышел на одиночный пикет, так как у него якобы без оснований конфисковали автомобиль, а это единственный источник его дохода.

Фото: Типичный Тобольск
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История тоболяка многих зацепила и люди возмутились, не понимая на каком основании у таксиста изъяли его машину. Однако, как выяснилось, повод для этого был весомый.

«Этот гражданин является должником по исполнительным производствами о возмещении ущерба пострадавшим в ДТП ттоболякам. Он знал о своих обязанностях, но добровольно платить не желал, скрываясь от судебного пристава-исполнителя. Именно поэтому была применена мера принудительного воздействия в виде ареста автомобиля», — сообщили «Нашему городу» в УФССП России по Тюменской области.

Машина, ранее принадлежащая мужчине, будет продана, а деньги перечислят гражданам в счёт возмещения ущерба. Юрист Игорь Шадрин подчеркнул, что это стандартная практика.

«Если он знал о судебном решении и понимал, что ему назначили выплаты потерпевшим, то здесь все по закону. Если же мужчина не знал о производстве, что маловероятно, тогда он может смело писать желобы и пытаться оспорить решение суда», — пояснил юрист.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что судебные приставы и сотрудники ГИБДД остановили внедорожник «Мерседес». Его водитель не оплатил 47 штрафов.

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#ПДД#Общество#Тобольск#Тюмень#Происшествия#Тюменская область#Алиса Вернер
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