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Собака искусала ребенка в Тюменской области: её хозяин заплатит компенсацию

21 июля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Хозяйка собаки, укусившей несовершеннолетнего мальчика в Аромашевском районе, заплатит 10 тысяч рублей.
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Дети

Мать пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что животное набросилось на мальчика, когда он проезжал мимо на велосипеде. Собака повредила ребёнку левую голень. Инцидент произошёл в апреле 2023 года.

Прокурор Аромашевского предьявил иск к хозяйке агрессивного пса. Голышмановский районный суд удовлетворил его требования. С хозяйки взыскали 10 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские волонтеры спасли собаку и двух котов, которые около двух недель провели в квартире без еды и воды после смерти хозяйки.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Собака#Нападение#Общество#Происшествия#Тюменцы
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