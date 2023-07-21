Собака искусала ребенка в Тюменской области: её хозяин заплатит компенсацию

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Мать пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что животное набросилось на мальчика, когда он проезжал мимо на велосипеде. Собака повредила ребёнку левую голень. Инцидент произошёл в апреле 2023 года.
Прокурор Аромашевского предьявил иск к хозяйке агрессивного пса. Голышмановский районный суд удовлетворил его требования. С хозяйки взыскали 10 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские волонтеры спасли собаку и двух котов, которые около двух недель провели в квартире без еды и воды после смерти хозяйки.