Собака искусала ребенка в Тюменской области: её хозяин заплатит компенсацию

Мать пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что животное набросилось на мальчика, когда он проезжал мимо на велосипеде. Собака повредила ребёнку левую голень. Инцидент произошёл в апреле 2023 года.