Сегодня в Тюмени снова будет теплый день: обещают ли дожди?

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
После обеда воздух прогреется до + 24 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Однако по комфортности будет ощущаться как + 22 градуса.
На протяжении дня ожидается слабый западный ветер со скоростью 3 — 5 м/с.
День пройдет при переменной облачности, осадков синоптики пока не прогнозируют. К вечеру обещают снижение температуры до + 22 градусов, по комфортности будет ощущаться как + 20 градусов.
Ночью в областной центр придёт похолодание до + 16 градусов.
Ранее «Наш грод» писал, что жара вернётся в Тюмень с 27 июля. Температура воздуха в этот день превысит +30 градусов.