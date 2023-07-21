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Published Сегодня, 01:21

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Сегодня в Тюмени снова будет теплый день: обещают ли дожди?

21 июля 2023, 01:21
Фото: 1MI
В пятницу с утра синоптики прогнозируют + 20 градусов.

После обеда воздух прогреется до + 24 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Однако по комфортности будет ощущаться как + 22 градуса.

На протяжении дня ожидается слабый западный ветер со скоростью 3 — 5 м/с.

День пройдет при переменной облачности, осадков синоптики пока не прогнозируют. К вечеру обещают снижение температуры до + 22 градусов, по комфортности будет ощущаться как + 20 градусов.

Ночью в областной центр придёт похолодание до + 16 градусов.

Ранее «Наш грод» писал, что жара вернётся в Тюмень с 27 июля. Температура воздуха в этот день превысит +30 градусов.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Общество#Лето#Жара#Дожди#Новости тюмени#Тюменцы
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