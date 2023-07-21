Прокуроры расследуют дело тюменца, заявившего о пытках и угрозах

Напомним, что Нагипова вызвали в Уватский отдел полиции для прояснения обстоятельств драки, участником которой он был. Полицейские, по словам Нагипова, просили его признаться в том, что мужчина напал на оппонента с ножом, но ачирец этот факт отрицал — он заявил, что оборонялся от нападавшего вилкой. После этого, по словам Хасана Нагипова, его якобы прижали лицом к столу и стали избивать, а позже угрожали пистолетом.