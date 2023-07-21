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Прокуроры расследуют дело тюменца, заявившего о пытках и угрозах

21 июля 2023, 09:25
Фото: 1MI

Прокуроры расследуют дело тюменца, заявившего о пытках и угрозах

По словам мужчины, в отделении полиции его жестоко избили.
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Полиция

После публикации «Нашего города» о жителе деревни Ачиры Тобольского района Хасане Нагипове, который заявил о пытках, в областной прокуратуре организовали проверку по заявлению о превышении полицейскими полномочий.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Оценка законности принятого решения будет дана после ее завершения», — сообщили «Нашему городу» в областной прокуратуре.

Напомним, что Нагипова вызвали в Уватский отдел полиции для прояснения обстоятельств драки, участником которой он был. Полицейские, по словам Нагипова, просили его признаться в том, что мужчина напал на оппонента с ножом, но ачирец этот факт отрицал — он заявил, что оборонялся от нападавшего вилкой. После этого, по словам Хасана Нагипова, его якобы прижали лицом к столу и стали избивать, а позже угрожали пистолетом.

«Избили и угрожали пистолетом»: тюменец заявил о пытках силовиками
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«Наш город» рассказывал об обстоятельствах, которые привели Хасана Нагипова в отделение полиции и о том, что произошло в кабинете, куда не пустили его зятя и супругу.

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#Алиса Вернер#Полиция#Происшествия#Тюменская область
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