Прокуроры расследуют дело тюменца, заявившего о пытках и угрозах

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
После публикации «Нашего города» о жителе деревни Ачиры Тобольского района Хасане Нагипове, который заявил о пытках, в областной прокуратуре организовали проверку по заявлению о превышении полицейскими полномочий.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Оценка законности принятого решения будет дана после ее завершения», — сообщили «Нашему городу» в областной прокуратуре.
Напомним, что Нагипова вызвали в Уватский отдел полиции для прояснения обстоятельств драки, участником которой он был. Полицейские, по словам Нагипова, просили его признаться в том, что мужчина напал на оппонента с ножом, но ачирец этот факт отрицал — он заявил, что оборонялся от нападавшего вилкой. После этого, по словам Хасана Нагипова, его якобы прижали лицом к столу и стали избивать, а позже угрожали пистолетом.
«Наш город» рассказывал об обстоятельствах, которые привели Хасана Нагипова в отделение полиции и о том, что произошло в кабинете, куда не пустили его зятя и супругу.