Прогулочный теплоход сел на мель около моста Влюбленных в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
На борту находятся отдыхающие, они начали волноваться.
«Капитан пытается вырулить на глубину, но, к сожалению, ничего не выходит. Поднимается мутная вода, слышно скрежет», — сообщил очевидец в Telegram-канале «Тюмень №1».
К нему подплыл второй теплоход и пытается его вызволить. Уже к 22:35 «спасательная операция» была завершена, корабль «Тюмень» отправился в док.
Ранее «Наш город сообщал, что сейчас уровень воды в реке Тура снизился ещё на 4 сантиметра. Сильный ливень в Тюмени не помог. По данным гидропоста, сегодня уровень воды составляет -76 сантиметров над нулевой отметкой.