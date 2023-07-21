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Прогулочный теплоход сел на мель около моста Влюбленных в Тюмени. Видео

21 июля 2023, 17:34
Фото: 1MI
Сегодня примерно в 22:00 прогулочное судно село на мель недалеко от центра города Тюмени.
Видео: "Темы Тюмени"

На борту находятся отдыхающие, они начали волноваться.

«Капитан пытается вырулить на глубину, но, к сожалению, ничего не выходит. Поднимается мутная вода, слышно скрежет», — сообщил очевидец в Telegram-канале «Тюмень №1».

К нему подплыл второй теплоход и пытается его вызволить. Уже к 22:35 «спасательная операция» была завершена, корабль «Тюмень» отправился в док.

Ранее «Наш город сообщал, что сейчас уровень воды в реке Тура снизился ещё на 4 сантиметра. Сильный ливень в Тюмени не помог. По данным гидропоста, сегодня уровень воды составляет -76 сантиметров над нулевой отметкой.

Тюменцы могут остаться без речных прогулок из-за обмеления Туры
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#Видео#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода
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