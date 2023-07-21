Прогулочный теплоход сел на мель около моста Влюбленных в Тюмени. Видео

Ранее «Наш город сообщал, что сейчас уровень воды в реке Тура снизился ещё на 4 сантиметра. Сильный ливень в Тюмени не помог. По данным гидропоста, сегодня уровень воды составляет -76 сантиметров над нулевой отметкой.