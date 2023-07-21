Полураздетого буйного тюменца в районе КПД доставили в отдел полиции

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
По словам очевидцев, молодой человек был пьян, он находился в одних трусах. Его сопровождала девушка, которая также отправилась в участок.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте. В ходе проверки установлено, что молодой человек подозревается в совершении преступления имущественного характера. Он задержан сотрудниками полиции.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девушку в Заречном микрорайоне, который до этого преследовал её. Почему он набросился на тюменку, неизвестно. Попытки ограбления не было, так как сумка осталась при ней.