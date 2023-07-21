Полураздетого буйного тюменца в районе КПД доставили в отдел полиции

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девушку в Заречном микрорайоне, который до этого преследовал её. Почему он набросился на тюменку, неизвестно. Попытки ограбления не было, так как сумка осталась при ней.