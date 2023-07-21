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Published Сегодня, 09:32

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Полураздетого буйного тюменца в районе КПД доставили в отдел полиции

21 июля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Инцидент произошёл вчера вечером, 20 июля, в районе улиц Текстильной и Парфёнова.
Сюжет
Полиция

По словам очевидцев, молодой человек был пьян, он находился в одних трусах. Его сопровождала девушка, которая также отправилась в участок.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте. В ходе проверки установлено, что молодой человек подозревается в совершении преступления имущественного характера. Он задержан сотрудниками полиции.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девушку в Заречном микрорайоне, который до этого преследовал её. Почему он набросился на тюменку, неизвестно. Попытки ограбления не было, так как сумка осталась при ней.

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#Елена Чебоксарова#Полиция#Пьяный дебош#Преступления#Кпд район#Общество#Тюменцы#Происшествия
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