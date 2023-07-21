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Под Ялуторовском водитель иномарки въехал в стадо кабанов

21 июля 2023, 06:16
Фото: Противопожарная служба ТО
Стадо кабанов попало сегодня ночью под колеса автомобиля Hyundai на 17-м километре трассы Ярково — Ялуторовск.
Сюжет
Тюмень
Фото: Противопожарная служба ТО

Животные, выбежавшие на проезжую часть автомобильной дороги, к сожалению, погибли. Автомобиль получил повреждения. О пострадавших людях информации нет.

На месте ДТП работали пожарные отдельного поста №133 села Петелино противопожарной службы Тюменской области.

Дикие животные становятся уже не первый раз участниками аварий в Тюменской области. По данным Госохотдепартамента Тюменской области, с начала июня в регионе произошло десять ДТП с участием диких животных.

На тюменских дорогах произошло 10 ДТП с участием диких животных
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В регионе составлена интерактивная карта о фактах ДТП с участием диких животных на территории Тюменской области. Большая часть аварий зафиксирована на трассах в Уватском, Тобольском, Викуловском, Упоровском районах, Тюменском и Ярковском районах.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени в ДТП погиб 51-летний водитель. Авария произошла на улице Ямской — автовладелец врезался в дерево.

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