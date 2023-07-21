Под Ялуторовском водитель иномарки въехал в стадо кабанов

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Животные, выбежавшие на проезжую часть автомобильной дороги, к сожалению, погибли. Автомобиль получил повреждения. О пострадавших людях информации нет.
На месте ДТП работали пожарные отдельного поста №133 села Петелино противопожарной службы Тюменской области.
Дикие животные становятся уже не первый раз участниками аварий в Тюменской области. По данным Госохотдепартамента Тюменской области, с начала июня в регионе произошло десять ДТП с участием диких животных.
В регионе составлена интерактивная карта о фактах ДТП с участием диких животных на территории Тюменской области. Большая часть аварий зафиксирована на трассах в Уватском, Тобольском, Викуловском, Упоровском районах, Тюменском и Ярковском районах.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени в ДТП погиб 51-летний водитель. Авария произошла на улице Ямской — автовладелец врезался в дерево.