На «Ленфильме» работает выставка-инсталляция «Пропавшие в кинохронике» о героях ВОВ

Гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков рассказал, что студия сейчас развивается, в павильонах идут съёмки, а исторические объекты реставрируются. Напомнил он и о том, что выставка демонстрирует экспонаты, рассказывающие о фронтовиках — сотрудниках «Ленфильма». Также она популяризирует советское военное кино, среди шедевров которого такие фильмы, как «Женя, Женечка и „катюша“ с Олегом Далем, „Двадцать дней без войны“ и многие другие.