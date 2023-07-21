На «Ленфильме» работает выставка-инсталляция «Пропавшие в кинохронике» о героях ВОВ

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Проект был поддержан государством, помощь оказали Фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и Президентский фонд культурных инициатив. За время работы выставки с ней ознакомились 200 000 человек, пишет портал newizv.ru.
Над экспозицией работали творческая мастерская «Невский баталист» и киностудия «Ленфильм». Иммерсивные выставки отличаются от обычных отсутствием ограждений вокруг экспонатов. Посетители могут не просто смотреть на них, а находиться среди них, как бы внедряясь в создаваемую выставкой реальность.
Основная задача выставки — рассказать о подвиге советского народа, практически в одиночку противостоящего сильнейшей армии мира, поддерживаемой самыми развитыми экономиками того времени.
Координатор творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова рассказала, что выставка организована таким образом, чтобы её смогли понять люди с разным уровнем подготовки. Посетители утверждают, что подача патриотических материалов через эмоции, а не через скучные штампованные фразы впечатляет их гораздо больше.
Гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков рассказал, что студия сейчас развивается, в павильонах идут съёмки, а исторические объекты реставрируются. Напомнил он и о том, что выставка демонстрирует экспонаты, рассказывающие о фронтовиках — сотрудниках «Ленфильма». Также она популяризирует советское военное кино, среди шедевров которого такие фильмы, как «Женя, Женечка и „катюша“ с Олегом Далем, „Двадцать дней без войны“ и многие другие.
Он отметил, что «Пропавшие в кинохронике» уже стала одним из культовых объектов на культурной и туристической карте Северной столицы.
Выставка «Пропавшие в кинохронике» работает во все дни, кроме понедельника. Для лучшего понимания экспонатов доступны аудиогиды, также можно воспользоваться услугами экскурсоводов. Есть возможность посетить показ фильмов, послушать лекцию или даже пройти квест. Детальная информация доступна на сайте.