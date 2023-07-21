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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

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Мини-гостиная у вас в подъезде: ЖК с диванами, торшерами и столиками прямо в холле

21 июля 2023, 07:26
Фото: «Страна Девелопмент»
Дождаться такси в дождливую погоду, отдохнуть после прогулки на мягких диванах, встретиться с друзьями или партнерами в комфортной обстановке теперь можно прямо в парадной собственного дома.

В жилом комплексе «Сердце Сибири» созданы все условия, чтобы его жители могли решить большую часть вопросов и задач, не выходя из дома.

Приватность жизни

Эксперты отмечают, что на смену образа подъездов влияет и изменение образа жизни. Сейчас квартира становится более приватным местом, куда все меньше хочется приглашать посторонних, при этом поток людей, с которыми нужно встретиться, напротив, растет. В лобби, где созданы условия, можно дождаться курьера, провести переговоры или встретиться с друзьями.

Фото: «Страна Девелопмент»

Забота в деталях

Как только вы открываете дверь парадной, вы уже дома. Вы чувствуете себя в безопасности. Прозрачные двери впускают естественный свет. Вас встречает лаундж-зона с уютными диванчиками и креслами, приватный свет торшеров, зоны для ухода за животными и хранения личных вещей. Понятная навигация, которая подскажет, как попасть в нужную квартиру.

Фото: «Страна Девелопмент»

Свободное пространство дома

Сегодня отдельные помещения для хранения колясок, самокатов и велосипедов практически неотъемлемая часть современного ЖК. На стенах чаще всего предусмотрены специальные крепления для велосипедов. Ноу-хау, которое помогает заботиться о чистоте вашей квартиры — мойки для лап домашних питомцев. Они также расположены на первых этажах в парадных и открыты для всех жителей дома.

Фото: «Страна Девелопмент»

За последние 10-15 лет входные группы в жилых комплексах эволюционировали едва ли не заметнее, чем внешняя архитектура в целом. Сейчас не примечательный подъезд — моветон для продвинутых застройщиков. Элегантные и комфортные лобби с функциями общественных гостиных задают настроение, отношение к своему дому и изменения образа жизни на более комфортное.

Подробнее о ЖК «Сердце Сибири» можно узнать на сайте ГК «Страна Девелопмент» strana.com или в офисе продаж по адресу г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 63/3, по телефону +73452577303.

Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Покупка квартир#ЖК
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