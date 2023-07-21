Мини-гостиная у вас в подъезде: ЖК с диванами, торшерами и столиками прямо в холле

Эксперты отмечают, что на смену образа подъездов влияет и изменение образа жизни. Сейчас квартира становится более приватным местом, куда все меньше хочется приглашать посторонних, при этом поток людей, с которыми нужно встретиться, напротив, растет. В лобби, где созданы условия, можно дождаться курьера, провести переговоры или встретиться с друзьями.