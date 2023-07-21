Итоги дня Тюмени: нехватка ткани, спасли голодных животных, продали особняк XIX века

В ГИБДД по Тюменской области по запросу «Нашего города» рассказали о 4 самых аварийных местах Тюмени. Ими оказались перекрестки. На Тобольском тракте, в районе его пересечения с улицей Дальней в этом году произошло уже 5 ДТП. Другим опасным участком стал перекресток улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Но самым опасным, учитывая последствия, можно назвать пересечение улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, здесь в 4 происшествиях 9 человека получили травмы, 4 человека погибли.