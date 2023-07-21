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Итоги дня Тюмени: нехватка ткани, спасли голодных животных, продали особняк XIX века

21 июля 2023, 19:08
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области за 21 июля.
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Итоги

Тюменские производители одежды столкнулись с нехваткой ткани.

Сейчас в стране наблюдается нехватка производств качественной ткани и фурнитуры для пошива. Фабрикам не интересны маленькие бренды, так как в закупах они ориентированы на малые объемы. К тому же российские ткани не способны удовлетворить премиальный сегмент.

Санкции стали причиной дефицита материалов. Закрытие магазинов привело к развитию бизнеса по производству одежды в Тюменской области, в частности. По данным сервиса «Контур.Маркет», число компаний по производству одежды в Тюмени за последние три года увеличилось на 4,9% — до 256. Но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей.

Волонтеры в Тюмени спасли собаку и двух котов, запертых в квартире после смерти хозяйки.

Волонтёры «КОТиПЁС» спасли собаку и двух котов, которые оказались заперты в квартире. Они просидели одни 10 дней.
По словам добровольца группы Тамары Назаровой, об инциденте сообщили соседи. Ранее в квартире жила женщина с детьми, но она умерла. Детей забрали родственники, а животных оставили. Животные оказались живы, но в ужасном состоянии, особенно собака Альба.

В Тюмени нашли покупателя на особняк XIX века на улице Челюскинцев за 63 млн рублей.

Итоги аукциона были подведены накануне. Новым владельцем дома купца Ядрышникова, а также девять нежилых строений и земельного участка под ними, стал предприниматель Егор Лохман. В ходе торгов он поднял начальную цену лота на 8 миллионов рублей — с 55 миллионов.

Бизнесмен является руководителем 6 организаций.

«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области.

В ГИБДД по Тюменской области по запросу «Нашего города» рассказали о 4 самых аварийных местах Тюмени. Ими оказались перекрестки. На Тобольском тракте, в районе его пересечения с улицей Дальней в этом году произошло уже 5 ДТП. Другим опасным участком стал перекресток улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Но самым опасным, учитывая последствия, можно назвать пересечение улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, здесь в 4 происшествиях 9 человека получили травмы, 4 человека погибли.

По мнению аналитика, наиболее ненадежными авто можно считать машины марок «BMW», «Mercedes» и «Land Rover». С этим рейтингом согласен и автомеханик тюменского сервиса Анатолий Велижанин. Он подтверждает, что на модели этих производителей жалуются чаще, если рассматривать каждый автомобиль в отдельности.

«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области
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#Итоги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа
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