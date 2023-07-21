Итоги дня Тюмени: нехватка ткани, спасли голодных животных, продали особняк XIX века

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Сейчас в стране наблюдается нехватка производств качественной ткани и фурнитуры для пошива. Фабрикам не интересны маленькие бренды, так как в закупах они ориентированы на малые объемы. К тому же российские ткани не способны удовлетворить премиальный сегмент.
Санкции стали причиной дефицита материалов. Закрытие магазинов привело к развитию бизнеса по производству одежды в Тюменской области, в частности. По данным сервиса «Контур.Маркет», число компаний по производству одежды в Тюмени за последние три года увеличилось на 4,9% — до 256. Но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей.
Волонтёры «КОТиПЁС» спасли собаку и двух котов, которые оказались заперты в квартире. Они просидели одни 10 дней.
По словам добровольца группы Тамары Назаровой, об инциденте сообщили соседи. Ранее в квартире жила женщина с детьми, но она умерла. Детей забрали родственники, а животных оставили. Животные оказались живы, но в ужасном состоянии, особенно собака Альба.
Итоги аукциона были подведены накануне. Новым владельцем дома купца Ядрышникова, а также девять нежилых строений и земельного участка под ними, стал предприниматель Егор Лохман. В ходе торгов он поднял начальную цену лота на 8 миллионов рублей — с 55 миллионов.
Бизнесмен является руководителем 6 организаций.
В ГИБДД по Тюменской области по запросу «Нашего города» рассказали о 4 самых аварийных местах Тюмени. Ими оказались перекрестки. На Тобольском тракте, в районе его пересечения с улицей Дальней в этом году произошло уже 5 ДТП. Другим опасным участком стал перекресток улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Но самым опасным, учитывая последствия, можно назвать пересечение улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, здесь в 4 происшествиях 9 человека получили травмы, 4 человека погибли.
По мнению аналитика, наиболее ненадежными авто можно считать машины марок «BMW», «Mercedes» и «Land Rover». С этим рейтингом согласен и автомеханик тюменского сервиса Анатолий Велижанин. Он подтверждает, что на модели этих производителей жалуются чаще, если рассматривать каждый автомобиль в отдельности.