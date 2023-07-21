ФОМС: Россияне могут пользоваться полисами ОМС в любом субъекте РФ

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В ФОМС напомнили, что полис ОМС работает на всей территории России. Говоря проще, его владельцу гарантированно окажут медицинскую помощь в любом субъекте РФ, пишет «РГ».
Если медуслуги нужны в другом регионе, то вместе с полисом нужно будет предъявить медикам паспорт (для детей до 14 лет — свидетельство о рождении).
Медпомощь по ОМС можно получить при отравлениях, инфекциях, онкологических заболеваниях, проблемах с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой, беременности и не только. Полный список очень большой.
Также во всех субъектах федерации действуют телефоны горячей линии ФОМС, позвонив на которые можно получить консультацию по медицинским и другим вопросам.
Примечательно, что если человек не болен, но испытывает недомогание, полис ОМС поможет ему пройти диспансеризацию, чтобы определить причину проблемы и расписать верное лечение. В планах на 2023 год — диспансеризация свыше 86 млн россиян, из которых 11 млн пройдут углублённую диспансеризацию.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, диспансеризация и другие профилактические мероприятия позволяют на ранних этапах выявить самые опасные заболевания. Именно поэтому система ОМС в последние годы ориентируется на превентивную медицину.