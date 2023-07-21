ФОМС: Россияне могут пользоваться полисами ОМС в любом субъекте РФ

Примечательно, что если человек не болен, но испытывает недомогание, полис ОМС поможет ему пройти диспансеризацию, чтобы определить причину проблемы и расписать верное лечение. В планах на 2023 год — диспансеризация свыше 86 млн россиян, из которых 11 млн пройдут углублённую диспансеризацию.