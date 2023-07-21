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ФОМС: Россияне могут пользоваться полисами ОМС в любом субъекте РФ

21 июля 2023, 14:26
Фото: piqsels.com
Представители Федерального фонда медицинского страхования рассказали, какую помощь можно получить по полису ОМС вне региона постоянного пребывания.

В ФОМС напомнили, что полис ОМС работает на всей территории России. Говоря проще, его владельцу гарантированно окажут медицинскую помощь в любом субъекте РФ, пишет «РГ».

Если медуслуги нужны в другом регионе, то вместе с полисом нужно будет предъявить медикам паспорт (для детей до 14 лет — свидетельство о рождении).

Медпомощь по ОМС можно получить при отравлениях, инфекциях, онкологических заболеваниях, проблемах с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой, беременности и не только. Полный список очень большой.

Также во всех субъектах федерации действуют телефоны горячей линии ФОМС, позвонив на которые можно получить консультацию по медицинским и другим вопросам.

Примечательно, что если человек не болен, но испытывает недомогание, полис ОМС поможет ему пройти диспансеризацию, чтобы определить причину проблемы и расписать верное лечение. В планах на 2023 год — диспансеризация свыше 86 млн россиян, из которых 11 млн пройдут углублённую диспансеризацию.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, диспансеризация и другие профилактические мероприятия позволяют на ранних этапах выявить самые опасные заболевания. Именно поэтому система ОМС в последние годы ориентируется на превентивную медицину.

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