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«До двух метров овраг»: стихия размыла парковку в новом ЖК в Тюмени

21 июля 2023, 15:19
Фото: Читатель "Нашего города"
Читатель «Нашего города» сообщал, что в ЖК «Первая Линия» в Тюмени размыло парковку.
Фото: Читатель "Нашего города"

Около пляжа на улице Героев Сталинградской битвы, 11, (МЫС) образовался двухметровый овраг. После недавнего ливня вода размыла асфальт и песок недалеко от жилых домов. Место огородили лентой и автомобильной покрышкой.

«Сейчас присыпали песком — опять размоет», — сообщил читатель «Нашего города».

Вчера сообщалось, что в новых домах на улице Михаила Сперанского, 45, жители самостоятельно вычерпывают воду из паркинга и кладовой. Люди продолжают ликвидировать последствия урагана.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени
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