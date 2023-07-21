«До двух метров овраг»: стихия размыла парковку в новом ЖК в Тюмени

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Около пляжа на улице Героев Сталинградской битвы, 11, (МЫС) образовался двухметровый овраг. После недавнего ливня вода размыла асфальт и песок недалеко от жилых домов. Место огородили лентой и автомобильной покрышкой.
«Сейчас присыпали песком — опять размоет», — сообщил читатель «Нашего города».
Вчера сообщалось, что в новых домах на улице Михаила Сперанского, 45, жители самостоятельно вычерпывают воду из паркинга и кладовой. Люди продолжают ликвидировать последствия урагана.