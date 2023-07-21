Депутаты гордумы рассмотрели более 900 обращений тюменцев с начала года

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
К Екатерине Вешкурцевой обратились жители микрорайона Плехановский с проблемой отсутствия дорожной схемы возле строящейся школы. Совместно с дирекцией департамента дорожной инфраструктуры и транспорта нашлось решение вопроса, и в июне начались работы по обустройству новой автодороги, ставшей продолжением улицы Ставропольской. Запустить движение от Московского тракта до ЖК «Тесла Парк» планируется к началу учебного года.
Наталья Проскурякова контролирует работы по благоустройству в своем избирательном округе. К концу лета будут обновлены два двора по адресам: ул. Грибоедова, 6-8 — ул. Ялуторовская, 16 и ул. Ялуторовская, 5. На этапе подготовки проектов депутат встретилась с жильцами домов, теперь при ведении работ учтены их пожелания, в том числе по увеличению парковочных мест и сохранению зеленых насаждений.
Николай Моисеев совместно с горожанами, представителями ТОСов и руководителем управы Центрального округа провели объезд территорий района Мелиораторов и оценили выполнение благоустроительных работ. По результатам рабочей поездки был подготовлен протокол, приняты меры реагирования.
Жители микрорайона Ново-Патрушево обратились к Александру Григорьеву с просьбой заасфальтировать дорожку вдоль детской площадки. Вопрос был решен в кратчайшие сроки. На улице Энергостроителей в районе домов №2-6 был обнаружен частичный провал асфальта. После депутатского запроса асфальтовое полотно обновлено.
Тюменцы пожаловались Александру Захарову на паркующиеся на газоне автомобили возле магазина, расположенного на первом этаже дома по улице Логунова. Горожане хотят ограничить заезд машин. Кроме того, жильцы указали на сухие аварийные деревья, расположенные во дворе. При содействии депутата все пожелания были выполнены.
К Юрию Коновалову обратились жители деревянного дома по улице Черниговская, который стоит в планах сноса аварийного и ветхого жилья на 2024 год. Тюменцы попросили разобраться в причинах отсутствия в настоящий момент электроснабжения дома. Для решения вопроса депутат встретился с руководством двух городских департаментов — имущественных отношений и городского хозяйства, а также с дирекцией управляющей компании, обслуживающей дом. В результате совместных мероприятий электроснабжение было восстановлено.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что в течение работы VII созыва обращения в сфере благоустройства были самыми частыми.
Депутаты реагируют на все сигналы тюменцев. Благодаря тесному взаимодействию городской Думы и администрации, озвученные жителями вопросы, решаются оперативно и результативно, — сказал председатель Думы.