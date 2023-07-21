Депутаты гордумы рассмотрели более 900 обращений тюменцев с начала года

К Юрию Коновалову обратились жители деревянного дома по улице Черниговская, который стоит в планах сноса аварийного и ветхого жилья на 2024 год. Тюменцы попросили разобраться в причинах отсутствия в настоящий момент электроснабжения дома. Для решения вопроса депутат встретился с руководством двух городских департаментов — имущественных отношений и городского хозяйства, а также с дирекцией управляющей компании, обслуживающей дом. В результате совместных мероприятий электроснабжение было восстановлено.