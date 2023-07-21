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Будьте внимательны! Сегодня отключат четыре светофора в разных районах Тюмени

21 июля 2023, 01:47
Фото: 1MI
Отключения светофорных объектов на четырех участках дорог запланированы в областной столице сегодня в связи с проведением профилактических работ на электросетях.

В первую половину дня, с 9.00 до 12.00, светофоры могут отключить на перекрестках двух улиц в Заречном микрорайоне: Алебашевской и Дружбы, Дружбы и Ватутина.

В вечерние часы на 10 минут перестанут работать два светофора на улице Авторемонтной: в районе дома N 17 и в районе ТЭМЗ. Предположительно, светофорные объекты отключат с 17.00 до 17.10, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» писал, что трем автобусным остановкам в Тюмени дадут другие наименования: «Школу N 30» назовут «улица Мира», «ПМК 8» и «Автобазу» — «улица Буровиков».

Сразу три автобусные остановки переименуют в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Отключения светофоров#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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