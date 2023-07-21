Будьте внимательны! Сегодня отключат четыре светофора в разных районах Тюмени

В вечерние часы на 10 минут перестанут работать два светофора на улице Авторемонтной: в районе дома N 17 и в районе ТЭМЗ. Предположительно, светофорные объекты отключат с 17.00 до 17.10, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».