Будьте внимательны! Сегодня отключат четыре светофора в разных районах Тюмени

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В первую половину дня, с 9.00 до 12.00, светофоры могут отключить на перекрестках двух улиц в Заречном микрорайоне: Алебашевской и Дружбы, Дружбы и Ватутина.
В вечерние часы на 10 минут перестанут работать два светофора на улице Авторемонтной: в районе дома N 17 и в районе ТЭМЗ. Предположительно, светофорные объекты отключат с 17.00 до 17.10, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» писал, что трем автобусным остановкам в Тюмени дадут другие наименования: «Школу N 30» назовут «улица Мира», «ПМК 8» и «Автобазу» — «улица Буровиков».