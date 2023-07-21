Будет солнечно и тепло: жители Тюмени в выходные поедут на пляж

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Синоптики Гисметео прогнозируют до + 28 градусов. Юго-западный ветер принесёт в город сухую и солнечную погоду, осадков не ожидается. Влажность снизится до 40%.
Малооблачная погода ждёт горожан в воскресенье, но температура воздуха снизится до + 25.
Тепло и солнечно в выходные дни будет и в Ишиме. В субботу температура воздуха в города повысится до + 26, осадков не ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что жаркие дни вернутся в Тюмень на следующей неделе. 28 июля ожидается до + 30 градусов. Погода будет малооблачной.