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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

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Будет солнечно и тепло: жители Тюмени в выходные поедут на пляж

21 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
Солнечные выходные приходят в областную столицу. В субботу жители Тюмени смогут хорошо отдохнуть на пляжах.

Синоптики Гисметео прогнозируют до + 28 градусов. Юго-западный ветер принесёт в город сухую и солнечную погоду, осадков не ожидается. Влажность снизится до 40%.

Малооблачная погода ждёт горожан в воскресенье, но температура воздуха снизится до + 25.

Тепло и солнечно в выходные дни будет и в Ишиме. В субботу температура воздуха в города повысится до + 26, осадков не ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что жаркие дни вернутся в Тюмень на следующей неделе. 28 июля ожидается до + 30 градусов. Погода будет малооблачной.

Жаркие дни вернутся в Тюмень уже на следующей неделе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Пляж
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