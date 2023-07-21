Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над девочкой из Тюмени

Информация об издевательствах появилась в соцсетях. Об этом сообщили представители родительского комитета 5 «и» класса школы № 69. Известно, что девочку зовут Олеся, зимой у неё умерла мама. Отец забрал её из кризисного центра в селе Омутинка. 18 июля они приехала к дедушке с бабушкой и сообщила что к отцу больше не вернётся.