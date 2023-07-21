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Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над девочкой из Тюмени

21 июля 2023, 14:23
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательстве над девочкой в Тюмени. В настоящий момент по данному сообщению проводится проверка.

Информация об издевательствах появилась в соцсетях. Об этом сообщили представители родительского комитета 5 «и» класса школы № 69. Известно, что девочку зовут Олеся, зимой у неё умерла мама. Отец забрал её из кризисного центра в селе Омутинка. 18 июля они приехала к дедушке с бабушкой и сообщила что к отцу больше не вернётся.

«В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны ее отца. После смерти ее мамы мужчина угрожает ей физической расправой. Ребенок запуган, хочет жить с бабушкой и дедушкой», — сообщает в телеграмм-канале Главка СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#СКР#Александр Мязин
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