Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над девочкой из Тюмени

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Информация об издевательствах появилась в соцсетях. Об этом сообщили представители родительского комитета 5 «и» класса школы № 69. Известно, что девочку зовут Олеся, зимой у неё умерла мама. Отец забрал её из кризисного центра в селе Омутинка. 18 июля они приехала к дедушке с бабушкой и сообщила что к отцу больше не вернётся.
«В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны ее отца. После смерти ее мамы мужчина угрожает ей физической расправой. Ребенок запуган, хочет жить с бабушкой и дедушкой», — сообщает в телеграмм-канале Главка СК РФ.
Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки.